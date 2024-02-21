ВС России заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении

Tекст: Валерия Городецкая

Кроме того, силы России отразили семь контратак украинских войск в районах Ласточкино, Кирово и Первомайского ДНР, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Потери ВСУ на этом направлении составили до 450 военнослужащих, танк, четыре машины пехоты, шесть бронемашин, РСЗО «Град» и гаубица Д-30.

На Купянском направлении Западная группировка нанесла поражение подразделениям 14-й, 32-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 115-й бригады теробороны в районах Чугуновки Харьковской области и Стельмаховки ЛНР, а также отразила пять контратак в районе Синьковки Харьковской области.

Противник потерял до 30 военнослужащих, две бронемашины, четыре пикапа и установку «Акация».

На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила подразделения 65-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Работино, Вербового и Лугового Запорожской области.

Украинская сторона потеряла до 75 военнослужащих, танк, две бронемашины, установку Zuzana словацкого производства и две гаубицы Д-30.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России поразили склад горючего, живую силу и военную технику ВСУ в 123 районах.

За сутки российская ПВО сбила 12 снарядов РСЗО HIMARS и авиабомбу JDAM, уничтожила 99 БПЛА в районах Кременной, Рубежного, Лисичанска ЛНР, Ямполовки, Верхнеторецкого, Старомлыновки ДНР, Пологов, Веселого, Ульяновки, Васильевки Запорожской области и Новой Маячки Херсонской области.

Всего с начала СВО уничтожено 572 самолета, 266 вертолетов, 13 042 беспилотника, 471 ЗРК, 15 149 танков и других бронемашин, 1223 РСЗО, 8124 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18 900 единиц спецтехники.