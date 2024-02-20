Премьер Грузии заявил в Брюсселе о желании мирного урегулирования с Россией

Премьер-министр Грузии заявил в Брюсселе о желании мирного урегулирования с Россией

Tекст: Корр Александров, Грузия

«Урегулирование конфликта (с Россией) должно произойти с использованием очень важных инструментов, при соблюдении принципа мира. И это важно для мира на месте», – заявил Кобахидзе.



По его словам, «мир даст нам возможность для большей стабильности, для прогресса страны и региона, для того, чтобы достичь наших общих целей в плане европейского благополучия».

Ираклий Кобахидзе провел встречи с руководством Евросоюза и нацелен также на переговоры в НАТО.

Он назвал Грузию «надежным партнером ЕС в регионе» и сообщил о цели начать переговоры о вступлении в это объединение.

В декабре прошлого года Грузия получила статус кандидата в ЕС.

Глава правительства Грузии пообещал, что его страна к 2030 году будет готова к вступлению в Евросоюз лучше. чем другие страны-кандидаты.

Комментируя отношения с Украиной, Ираклий Кобахидзе напомнил о заявлениях официальных лиц Киева, предлагавших Грузии открыть «второй фронт» против России.

Премьер-министр Грузии заявил в Брюсселе о «твердой политической поддержке Украины», оказании этой стране гуманитарной помощи и об «особых дружеских отношениях с украинским народом».

При этом Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что у Грузии есть свои «сильные аргументы», почему она не вводит двусторонние санкции против России.

Премьер-министр Грузии подчеркнул, что Грузия не используется для обхода антироссийских санкций.

«Это — сильная позиция, и мы ее продолжим», – сказал он.

Ранее сообщалось, что лидер парламентского большинства «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили быть осторожнее в поспешных высказываниях о возможном вмешательстве России в октябрьские выборы в парламент Грузии.