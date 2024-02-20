С радугой у нас в стране происходят совсем забавные вещи. Не так давно решил сменить вывеску театральный фестиваль с этим, когда-то всем любезным, названием. Его организаторы сочли нужным подстраховаться, чтоб их также не обвинили «в пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ – запрещенное в РФ экстремистское движение).3 комментария
Премьер Грузии заявил в Брюсселе о желании мирного урегулирования с Россией
Премьер-министр Грузии заявил в Брюсселе о желании мирного урегулирования с Россией
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, который впервые посещает Брюссель с зарубежным визитом, заявил о желании мирного урегулирования с Россией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Урегулирование конфликта (с Россией) должно произойти с использованием очень важных инструментов, при соблюдении принципа мира. И это важно для мира на месте», – заявил Кобахидзе.
По его словам, «мир даст нам возможность для большей стабильности, для прогресса страны и региона, для того, чтобы достичь наших общих целей в плане европейского благополучия».
Ираклий Кобахидзе провел встречи с руководством Евросоюза и нацелен также на переговоры в НАТО.
Он назвал Грузию «надежным партнером ЕС в регионе» и сообщил о цели начать переговоры о вступлении в это объединение.
В декабре прошлого года Грузия получила статус кандидата в ЕС.
Глава правительства Грузии пообещал, что его страна к 2030 году будет готова к вступлению в Евросоюз лучше. чем другие страны-кандидаты.
Комментируя отношения с Украиной, Ираклий Кобахидзе напомнил о заявлениях официальных лиц Киева, предлагавших Грузии открыть «второй фронт» против России.
Премьер-министр Грузии заявил в Брюсселе о «твердой политической поддержке Украины», оказании этой стране гуманитарной помощи и об «особых дружеских отношениях с украинским народом».
При этом Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что у Грузии есть свои «сильные аргументы», почему она не вводит двусторонние санкции против России.
Премьер-министр Грузии подчеркнул, что Грузия не используется для обхода антироссийских санкций.
«Это — сильная позиция, и мы ее продолжим», – сказал он.
Ранее сообщалось, что лидер парламентского большинства «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили быть осторожнее в поспешных высказываниях о возможном вмешательстве России в октябрьские выборы в парламент Грузии.