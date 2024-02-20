Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.0 комментариев
Лидер парламентского большинства Грузии призвал Зурабишвили быть осторожнее в разговорах о России
Лидер парламентского большинства Грузии призвал президента Зурабишвили быть осторожнее в разговорах о России
Лидер парламентского большинства «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили быть осторожнее в поспешных высказываниях о возможном вмешательстве России в октябрьские выборы в парламент Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Как сообщает оппозиционный телеканал «Привели» («Первый»), Мамука Мдинарадзе сказал, что «на месте Зурабишвили немножко воздержался бы что-то говорить о России».
«Надо быть осторожнее в высказываниях. Зурабишвили нарушает конституцию Грузии (несогласованными визитами за рубеж) и уже вовлекала нашу страну в дипломатические скандалы», – отметил глава большинства правящей партии в парламенте.
Накануне депутат от правящей партии Ираклий Кадагишвили заявил, что заявления президента о возможном вмешательстве России в выборы в парламент Грузии, которые пройдут 26 октября 2024 года, являются «частью гибридной войны» против Грузии.
Также, по его словам, это заявление президента является «политической вендеттой» против правящей партии страны, в оппозиции к которой ныне находится Зурабишвили.
«Только народ Грузии на выборах волен решать судьбу своей страны. «Грузинская мечта» принесла стабильность, мир и экономическое развитие, поэтому прошу президента детально сказать, что она имеет в виду», – сказал Ираклий Кадагишвили.