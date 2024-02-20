Лидер парламентского большинства Грузии призвал Зурабишвили быть осторожнее в разговорах о России

Лидер парламентского большинства Грузии призвал президента Зурабишвили быть осторожнее в разговорах о России

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Как сообщает оппозиционный телеканал «Привели» («Первый»), Мамука Мдинарадзе сказал, что «на месте Зурабишвили немножко воздержался бы что-то говорить о России».

«Надо быть осторожнее в высказываниях. Зурабишвили нарушает конституцию Грузии (несогласованными визитами за рубеж) и уже вовлекала нашу страну в дипломатические скандалы», – отметил глава большинства правящей партии в парламенте.

Накануне депутат от правящей партии Ираклий Кадагишвили заявил, что заявления президента о возможном вмешательстве России в выборы в парламент Грузии, которые пройдут 26 октября 2024 года, являются «частью гибридной войны» против Грузии.

Также, по его словам, это заявление президента является «политической вендеттой» против правящей партии страны, в оппозиции к которой ныне находится Зурабишвили.

«Только народ Грузии на выборах волен решать судьбу своей страны. «Грузинская мечта» принесла стабильность, мир и экономическое развитие, поэтому прошу президента детально сказать, что она имеет в виду», – сказал Ираклий Кадагишвили.