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Средства ПВО сбили в Херсонской области самолет МиГ-29 ВВС Украины
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет МиГ-29 в районе поселка Белозерка Херсонской области, сообщило Минобороны.
За сутки ПВО перехватила семь крылатых ракет Storm Shadow британского производства, а также ракету системы Patriot и три снаряда РСЗО HIMARS производства США, говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.
Кроме того, уничтожены 124 беспилотника, в том числе в районах Мирного Запорожской области, Лозового, Ключевого ДНР, Подгорного, Новоегоровки и Кременной ЛНР.
Всего с начала спецоперации уничтожено 572 самолета, 266 вертолетов, 1943 беспилотника, 471 ЗРК, 15 123 танка и других бронемашин, 1222 РСЗО, 8118 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 860 единиц спецтехники.