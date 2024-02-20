Средства ПВО сбили в Херсонской области самолет МиГ-29 ВВС Украины

Tекст: Валерия Городецкая

За сутки ПВО перехватила семь крылатых ракет Storm Shadow британского производства, а также ракету системы Patriot и три снаряда РСЗО HIMARS производства США, говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Кроме того, уничтожены 124 беспилотника, в том числе в районах Мирного Запорожской области, Лозового, Ключевого ДНР, Подгорного, Новоегоровки и Кременной ЛНР.

Всего с начала спецоперации уничтожено 572 самолета, 266 вертолетов, 1943 беспилотника, 471 ЗРК, 15 123 танка и других бронемашин, 1222 РСЗО, 8118 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 860 единиц спецтехники.