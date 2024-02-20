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    Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы снова мечтают о ядерной бомбе

    Лозунг «Никогда больше» включал в себя и мирное сотрудничество с Россией (на ниве углеводородов особенно), и отказ от милитаризации, отказ от любых попыток реванша и т. д. А теперь, когда немецкие танки снова месят грязь украинских полей и стреляют в русских солдат, о каком «Никогда больше» может идти речь?

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Киргизия включила защиту от новой цветной революции

    Спусковым крючком, вероятно, послужила информация о готовности Госдепартамента США финансировать проекты «по развитию демократических институтов и гражданского общества» в Киргизии в 2025–2027 годах. Формулировки, которыми обычно не слишком тщательно прикрывается работа по подготовке очередного госпереворота.

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    20 февраля 2024, 12:54 • Новости дня

    Песков анонсировал встречу Путина и Шойгу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин намерен во вторник провести встречу с министром обороны Сергеем Шойгу, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    Путин во вторник работает в Кремле, около 15.00 у него планируется встреча с министром обороны Шойгу, сказал пресс-секретарь, передает ТАСС.

    Беседа будет доступна для СМИ, пояснил он.

    Также глава государства во вторник выступит на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».

    На вечер у президента запланировано совещание по программе капитального ремонта школ. Мероприятие планируется провести в режиме видеоконференцсвязи.

    20 февраля 2024, 01:50 • Новости дня
    Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства

    Сестра Ким Чен Ына поблагодарила Путина за подаренный лидеру КНДР автомобиль российского производства

    Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства
    @ Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон поблагодарила президента России Владимира Путина за подаренный ее брату автомобиль российского производства.

    Она назвала подарок «ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран», а также отметила, что автомобиль является «самым лучшим подарком», передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Отмечается, что марка и модель подаренной машины не указываются. Однако ТАСС напоминает, что во время визита в Россию в сентябре прошлого года лидер КНДР осмотрел Aurus.

    «Председателю государственных дел КНДР товарищу Ким Чен Ыну презентовал личную машину российского производства президент РФ Владимир Владимирович Путин», – передает РИА «Новости» сообщение ЦТАК.

    Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын оставил запись в книге почетных гостей космодрома Восточный.

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    20 февраля 2024, 10:43 • Новости дня
    Путин исключил Суровикина из наблюдательного совета Роскосмоса
    Путин исключил Суровикина из наблюдательного совета Роскосмоса
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин подписал указ об исключении из наблюдательного совета Роскосмоса бывшего главкома Воздушно-космических сил (ВКС) России Сергея Суровикина и руководителя Фонда перспективных исследований Андрея Григорьева.

    «Прекратить полномочия членов наблюдательного совета государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Григорьева А. И. и Суровикина С. В.», – говорится в указе президента, текст которого опубликован на официальном портале правовой информации.

    Другим пунктом этого документа глава государства включил в набсовет Роскосмоса командующего Космическими войсками, замглавкома ВКС Александра Головко и председателя научно-технического совета – заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Андрея Тюлина.

    В конце октября генерал-полковник Виктор Афзалов был назначен на должность главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС) вместо Суровикина, которого освободили от должности в связи с переходом на другую работу.

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    20 февраля 2024, 10:11 • Новости дня
    Кремль анонсировал послание Путина Федеральному собранию

    Кремль: Путин огласит послание Федеральному собранию 29 февраля

    Кремль анонсировал послание Путина Федеральному собранию
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием в четверг, 29 февраля, сообщили в Кремле.

    Анонс опубликован на сайте Кремля.

    В Кремле ранее сообщали, что ведется подготовка к посланию Путина к Федеральному собранию.

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    19 февраля 2024, 20:12 • Новости дня
    Путин передал Ульяновский завод в управление Росимуществу

    Путин подписал указ о передаче в Росимущество Ульяновского станкостроительного завода

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин передал все 100% акций Ульяновского станкостроительного завода во временное управление Росимущества.

    Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов. Документ дополняет список активов, подпадающих под временное управление на фоне санкций, передает ТАСС.

    Отмечается, что теперь в перечень включен такой пункт: «100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский станкостроительный завод», принадлежащих «Гильдемайстер Бетайлигунген Гмбх». При этом, по данным «Спарк», компании «Гильдемайстер» принадлежат все 100% акций завода.

    Напомним, в апреле российский лидер Владимир Путин подписал указ, по которому во временное управление Росимущества были переданы доли зарубежных акционеров в российских «дочках» международных холдингов «Юнипро» и «Фортум». Мера была принята в ответ на недружественные шаги Запада в отношении России.

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    19 февраля 2024, 20:20 • Новости дня
    Политолог: За прошедшие десять лет севастопольцы убедились в правильности возращения в Россию

    Политолог Григорьев: Для жителей Севастополя вопрос исторической памяти всегда был принципиальным

    Политолог: За прошедшие десять лет севастопольцы убедились в правильности возращения в Россию
    @ Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    За последние десять лет Севастополь преобразился до неузнаваемости. Россия готова вкладываться в его развитие, для президента это бесспорный приоритет. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Максим Григорьев. В понедельник Владимир Путин встретился с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

    «После возвращения в состав России Крым и Севастополь по-настоящему преобразились. Украина, будем честны, совсем не занималась регионом. Денег на его развитие выделялось мало. Делалось это сознательно, ведь в Киеве понимали – местное население нацелено на взаимодействие с Москвой», – сказал Максим Григорьев, директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии, первый зампредседателя комиссии по общественному контролю и работе с обращениями граждан ОП РФ.

    «И за последние десять лет жители Крыма и Севастополя в полной мере убедились в правильности своего выбора. Полуостров и город буквально расцветали у них на глазах. Разумеется, добиться такого ошеломляющего результата без пристального внимания со стороны президента не удалось бы. Для Владимира Путина развитие этих территорий является безоговорочным приоритетом», – подчеркивает он.

    «Кроме того, принципиальным вопросом для жителей Севастополя всегда была необходимость сохранения исторической памяти. Воссоединение с Россией само по себе придало этому колоссальный импульс. Здесь традиции связи с Москвой чтут и ценят. Уже сейчас планируется множество мероприятий к 80-й годовщине освобождения Севастополя от нацистских захватчиков», – резюмирует Григорьев.

    В понедельник Владимир Путин встретился с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. В ходе беседы глава региона рассказал об итогах развития за 2023 год. По его словам, собственные доходы бюджета составили 27,8 млрд рублей. В сравнении с 2020 годом прирост по данному показателю составил 67,5%.

    «Это получилось почему? Потому что была легализация туристической отрасли во время ковида за счет мер поддержки, это работа с имуществом, с инвентаризацией имущества, с малым и средним бизнесом, это упрощенная система налогообложения. Хотя сейчас мы тоже им дали дополнительные льготы с учетом кризисных явлений. Тем не менее экономика «обеляется», и непосредственно собственные доходы Севастополя растут», – подчеркнул Развожаев.

    Кроме того, он отметил и рост населения. По его словам, в настоящий момент в городе зарегистрированы 561 тыс. человек. При этом уровень безработицы в регионе составляет лишь 2,6%. Президент отметил, что эта цифра ниже средних значений по стране.

    Особое внимание было уделено и грядущему празднованию 80-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Путин пообещал, что инициирует создание оргкомитета по проведению торжественных мероприятий. Развожаев в свою очередь попросил главу государства дать поручение осуществить выплаты из президентского фонда для жителей осажденного Севастополя и тех, кто награжден медалями за оборону города.

    Напомним, советские войска освободили Севастополь в ходе Крымской наступательной операции 9 мая 1944 года. Войскам 4-го Украинского фронта удалось разгромить остатки 17-й германской армии. Ключом вражеской обороны стала Сапун-гора, за которую велись ожесточенные бои.

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    20 февраля 2024, 09:11 • Новости дня
    Песков подтвердил сообщение о подарке Путина лидеру КНДР

    Песков: Ким Чен Ын получил в подарок Aurus

    Tекст: Ольга Никитина

    Северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну был подарен автомобиль Aurus, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля сказал об этом РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что лидер Корейской Народно-Демократической Республики 18 февраля получил в подарок от президента Владимира Путина автомобиль российского производства.

    Между тем власти Республики Корея раскритиковали Ким Чен Ына за получение подарка от российской стороны. По словам сотрудника министерства объединения Южной Кореи, российский автомобиль Aurus относится к классу люкс, а потому получение подарка, как утверждает южнокорейская сторона, может нарушать резолюции Совбеза ООН, передает ТАСС.

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    19 февраля 2024, 20:46 • Новости дня
    Путин поручил продлить программы «Земский доктор» и «Земский учитель»

    Путин поручил подготовить план по продлению программ «Земский доктор» и «Земский учитель»

    Путин поручил продлить программы «Земский доктор» и «Земский учитель»
    @ Константин Чалабов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин распорядился продлить до 2030 года действие программ «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель».

    Соответствующее поручение дано правительству РФ, доклады необходимо подготовить до 25 сентября и до 20 декабря 2024 года, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Ранее в ходе прямой линии президент России Владимир Путин признал проблему нехватки врачей в новых регионах и по всей стране и поручил рассмотреть расширение льготной ипотеки на вторичное жилье и повысить подъемные для врачей – до 2 млн рублей, для фельдшеров – до 1 млн рублей.

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    19 февраля 2024, 20:28 • Новости дня
    Путин поручил изучить вопрос досрочного выхода на пенсию медикам из частных клиник

    Путин поручил кабмину изучить вопрос досрочного выхода на пенсию медикам из частных клиник

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство России до 1 апреля должно изучить вопрос досрочного выхода на пенсию для медработников из частных учреждений, соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

    «Рассмотреть вопрос о досрочном пенсионном обеспечении медицинских работников организаций частной системы здравоохранения с учетом участия этих организаций в программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», – приводит распоряжение ТАСС.

    Ранее сообщалось, что правительству России необходимо уделить особое внимание поддержке семей и обеспечению народосбережения на период до 2030 года.

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    19 февраля 2024, 19:56 • Новости дня
    Путин поручил кабмину удовлетворить растущий спрос на товары и услуги

    Путин поручил особо позаботиться об удовлетворении растущего спроса населения на товары и услуги

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Правительству, регионам и ЦБ следует в этом году уделить особое внимание удовлетворению растущего внутреннего спроса на товары и услуги, соответствующее распоряжение дал президент России Владимир Путин.

    «Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации и Банком России при реализации мер по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года уделить особое внимание решению в текущем году следующих ключевых задач: удовлетворение растущего внутреннего спроса на товары и услуги», – говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

    Спрос необходимо удовлетворить за счет закрепления положительного темпа роста инвестиций в основной капитал; повышения производительности труда, эффективности экономики и развития социальной сферы, также путем внедрения принципов бережливого производства, автоматизации и роботизации процессов, широкого использования цифровых решений и технологий искусственного интеллекта; снижения напряженности на рынке труда.

    Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Доклад следует подготовить до 20 августа 2024 года.

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    19 февраля 2024, 14:27 • Новости дня
    Путин оценил смелость севастопольцев

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым оценил смелость севастопольцев, которых «не запугаешь» непростой обстановкой.

    «[Число жителей] постоянно растет. Несмотря даже на сегодняшние события, условно говоря. Хотя в прессе иногда их преподносят как очень страшные, опасные. Тем не менее люди не покидают Севастополь», – рассказал Развожаев, передает ТАСС.

    «Не страшно?» – спросил его Путин. В ответ губернатор заметил, что севастопольцы вообще мало чего боятся.

    «Не запугаешь», – ответил президент.

    Путин отдельно поинтересовался ситуацией с безработицей. Услышав, что ее уровень составляет 2,6%, он констатировал, что это «ниже, чем в стране [в среднем]».

    Путин принял в Кремле Развожаева с докладом по итогам развития города за 2023 год.

    Также президент пообещал, что поручит создать оргкомитет по празднованию 80-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

    Развожаев также попросил главу государства дать поручение осуществить выплаты из Президентского фонда для жителей осажденного Севастополя и тех, кто награжден медалями за оборону города.

    Советские войска освободили Севастополь в ходе Крымской наступательной операции 9 мая 1944 года. Войскам 4-го Украинского фронта удалось разгромить остатки 17-й германской армии. Ключом вражеской обороны стала Сапун-гора, за которую велись ожесточенные бои.

    Ранее Кремль анонсировал встречу Путина с губернатором Севастополя.

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    19 февраля 2024, 19:40 • Новости дня
    Путин поручил уделить особое внимание поддержке семей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правительству России необходимо уделить особое внимание поддержке семей и обеспечению народосбережения на период до 2030 года, соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что при реализации мер по достижению национальных целей развития России на период до 2030 года необходимо уделить особое внимание решению в текущем году обеспечению народосбережения, защите материнства и детства, поддержке семей с детьми, укрепления семейных ценностей, передает ТАСС.

    Отмечается, что поручение адресовано кабмину совместно с властями регионов и Банком России. Российский лидер ждет доклады по теме до 15 марта, 1 июня и 1 декабря.

    Ранее Путин заявил, что Россия поддерживает семьи, особенно с несколькими детьми, поскольку это способ сохранить население и развивать страну.

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    20 февраля 2024, 11:29 • Новости дня
    Путин отметил героизм 25-го полка РХБЗ и 288-й артиллерийской бригады

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин поздравил с присвоением почетного наименования «гвардейский» командование и состав 25-го гвардейского полка радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и 288-й гвардейской артиллерийской Варшавской краснознаменной ордена Кутузова бригады.

    Телеграммы опубликованы на сайте Кремля.

    «Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава бригады в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», – говорится в сообщениях.

    По словам Путина, он убежден, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан.

    Президент пожелал составу полка и бригады крепкого здоровья и успехов.

    Ранее Путин подписал указы о присвоении почетных наименований «гвардейский» 25-му полку РХБЗ и 288-й артиллерийской Варшавской краснознаменной ордена Кутузова бригаде.

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    20 февраля 2024, 12:07 • Новости дня
    Телеканалы заложили час на послание Путина Федеральному собранию

    Tекст: Александра Юдина

    Российские телеканалы предварительно заложили один час на трансляцию послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает сервис «Рамблер/телепрограмма».

    Так, в сетке вещания таких каналов, как Первый, «Россия-1», НТВ, на послание парламенту заложено время с 12.00 до 13.00, передает ТАСС.

    Ранее в Кремле сообщили, что послание Путина к Федеральному собранию состоится 29 февраля, уже ведется подготовка к посланию.

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    20 февраля 2024, 13:31 • Новости дня
    В Кремле рассказали, почему Путин решил подарить Ким Чен Ыну автомобиль Aurus

    Песков: Ким Чен Ыну понравился автомобиль Aurus, поэтому ему был сделан такой подарок

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на космодроме Восточный оценил достоинства автомобиля Aurus, напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что Путин лично показал северокорейскому лидеру этот автомобиль.

    Ким Чен Ыну, по словам Пескова, машина понравилась, потому и было принято решение сделать ему такой подарок, передает ТАСС.

    Напомним, лидер Корейской Народно-Демократической Республики 18 февраля получил в подарок от Путина автомобиль Aurus.

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    20 февраля 2024, 12:27 • Новости дня
    Путин назвал повышение производительности труда одним из важнейших приоритетов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин в приветствии организаторам и гостям VIII Санкт-Петербургского международного форума труда «Труд, занятость, человеческий капитал: новые сложности и решения» подчеркнул, что для страны одним из главных приоритетов является повышение производительности труда.

    «Сегодня среди наших важнейших приоритетов – повышение производительности труда, качественная модернизация службы занятости, подготовка квалифицированных, конкурентоспособных специалистов. И конечно, на производствах необходимо внедрять цифровые технологии и перспективные научные разработки», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Глава государства подчеркнул, что форум в Северной столице собирает представителей органов власти, предпринимательских, экспертных кругов из России и государств Содружества. На мероприятии планируется обсудить широкий круг актуальных вопросов, связанных с развитием человеческого капитала, гармонизацией трудовых отношений, укреплением кадрового потенциала, в том числе на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

    Отдельной важной темой Путин назвал вопрос совершенствования образовательных и профессиональных стандартов, эффективное регулирование процессов трудовой миграции.

    Президент выразил уверенность, что форум позволит участникам обменяться опытом и практиками, а также будет содействовать формированию современного рынка труда на пространстве СНГ.

    Восьмой Санкт-Петербургский международный форум труда проходит 20–22 февраля на площадках Таврического дворца, СПбГУ и КВЦ «Экспофорум».

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      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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