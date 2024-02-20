Американский бизнесмен Маск заявил, что Украине следовало заключить соглашение о мире год назад

Tекст: Александра Юдина

По его словам, остро стоит вопрос о том, сколько людей погибнет, прежде чем в Киеве это признают, передает ТАСС.

Маск отметил, что мирное соглашение следовало заключить еще год назад. «За это время тысячи парней погибли ни за что, а позиции Украины с каждым днем становятся все слабее», – заметил предприниматель.

Ранее на Украине заявили, что решение компании SpaceX, которой владеет Маск, отключить терминалы спутникового интернета Starlink на территории новых российских регионов обернулось бы для ВСУ крайне тяжелыми последствиями.