Глава МИД Литвы призвал Европу открыто признать, что дела на Украине идут «не очень хорошо»

Tекст: Ольга Никитина

Ландсбергис считает, что если Западу не удастся привлечь всеобщее внимание к ситуации на Украине, как это было в «начале 2023 года и в конце 2022-го», то все станет еще хуже, передает ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства Литвы заявил о необходимости признать конфликт на Украине «европейской войной». «Мы находимся в состоянии войны», – заявил Ландсбергис, призвав «стереть красные линии» и разработать новую стратегию на украинском направлении.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Россия побеждает в развязанном США и НАТО конфликте на Украине и в экономическом отношении стала еще сильнее.