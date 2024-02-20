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    20 февраля 2024, 10:40 • Новости дня

    ЕС продлил санкции против России

    ЕС продлил санкции против России до 2025 года

    Tекст: Ольга Никитина

    Евросоюз на 12 месяцев, до 24 февраля 2025 года, продлил действие антироссийских санкций.

    Соответствующее постановление Совета ЕС опубликовано в «Официальном журнале Евросоюза», передает ТАСС.

    Речь идет об ограничительных мерах, которые введены в связи с принятием в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

    В решении говорится, что продление санкций ЕС считает «целесообразным».

    Между тем на Западе неоднократно признавали неэффективность антироссийских санкций и даже говорил об их обратном эффекте.

    18 февраля 2024, 16:10 • Новости дня
    Боррель: Ситуация на поле боя на Украине будет решена в три месяца
    Боррель: Ситуация на поле боя на Украине будет решена в три месяца
    @ Tobias Hase/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация на поле боя на Украине будет решена в течение трех месяцев, необходимо нарастить помощь Киеву, заявил глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности.

    Боррель заявил, что Запад и ЕС не могут больше говорить, «давайте подождем европейских выборов», или «мы хотим знать больше подробностей». По его словам, необходимо стать быстрее, решительнее в военной ситуации. Он также отметил, что ситуация на Украине решится в течение трех месяцев, передает ТАСС.

    Ранее глава американского государства Джо Байден, комментируя потерю ВСУ Авдеевки, заявил, что если  Конгресс США не поддержит дополнительное финансирование помощи Украине, украинские войска могут оставить и другие города.

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    19 февраля 2024, 08:54 • Новости дня
    Во Франции резко раскритиковали фон дер Ляйен за «выходку» в Мюнхене

    Политик Филиппо: фон дер Ляйен хочет втянуть Европу в масштабную войну с Россией

    Во Франции резко раскритиковали фон дер Ляйен за «выходку» в Мюнхене
    @ Tobias Hase/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    «Выходка» главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности является попыткой втягивания Европы в глобальную войну, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Французский политик на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) резко раскритиковал выступление фон дер Ляйен, которая потребовала от стран решить: либо они с Россией, либо с демократиями, передает РИА «Новости».

    Такие же «карикатурные» фразы о борьбе «добра и зла», по словам Филиппо, использовали американские политики, чтобы оправдать войны на Ближнем Востоке, которые сами развязали, а также с целью подавления настоящих демократических свобод.

    Урсулу, которая мнит себя «главнокомандующей» Евросоюза, следует отстранить от власти, а ЕС – как можно скорее разрушить, заключил политик.

    СМИ сообщали ранее, что участники Мюнхенской конференции, включая фон дер Ляйен, присутствовали на антироссийской алковечеринке.

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    18 февраля 2024, 03:43 • Новости дня
    Столтенберг и фон дер Ляйен в Мюнхене пришли на вечеринку «против Путина»

    Bild сообщила об алковечеринке под девизом «Выпьем против Путина!» с участием Столтенберга и фон дер Ляйен в Мюнхене

    Столтенберг и фон дер Ляйен в Мюнхене пришли на вечеринку «против Путина»
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Участники Мюнхенской конференции по безопасности присутствовали на вечеринке с неофициальным девизом «Prost gegen Putin!» («Выпьем против Путина!»), сообщают СМИ.

    Вечеринку назвали «Ночь свободы». «Выпить против Путина» пришли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Чехии Петр Павел, мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир. Кроме того, на вечеринке были бывшие чиновники из США и действующие представители властей Германии, пишет «Московский комсомолец».

    Напомним, глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген перед конференцией сообщил, что российской делегации на форуме не будет. Более того, Хойсген заявил, что в Мюнхене не приняли бы Владимира Путина, добавив, что он был бы «арестован».

    Еще в 2022 году официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Мюнхенская конференция по безопасности скатилась до уровня антироссийского балагана.

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    19 февраля 2024, 20:19 • Новости дня
    Венгрия отказалась блокировать 13-й пакет санкций ЕС против России
    Венгрия отказалась блокировать 13-й пакет санкций ЕС против России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    На этапе подготовки 13-го пакета санкций удалось исключить все элементы, которые противоречили бы экономическим интересам Венгрии, поэтому Будапешт блокировать его не будет, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Глава венгерского МИД заявил, что нет смысла накладывать вето на новый пакет санкций, потому что из него исключены все позиции, которые ударили бы по экономике Венгрии, передает ТАСС.

    Сийярто отметил, что, по его мнению, Европейский союз принимает неправильное решение, вводя очередной пакет санкций против России.

    Ранее глава МИД Венгрии сообщил, что новый пакет антироссийских санкций не имеет смысла, это демонстративный шаг под годовщину спецоперации в угоду Вашингтону.

    Издание Politico сообщило, что новый пакет санкций ЕС против России будет носить «символический» характер из-за жестких временных рамок на его утверждение.

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    18 февраля 2024, 21:04 • Новости дня
    Премьер Эстонии признала законными требования России по замороженным активам

    Премьер Эстонии Каллас признала законными требования России по замороженным активам

    Tекст: Вера Басилая

    Россия имеет законные требования по отношению к своим замороженным на Западе активам, а поэтому для их передачи Украине необходимо найти решение этой проблемы заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью германской газете Die Welt.

    Каллас заявила, что у России есть легитимные требования по отношению к замороженным активам на Западе, также как и Украины есть претензии к Москве, передает ТАСС.

    По ее словам, важно найти такое решение, чтобы налогоплательщики в Европе «не платили за ущерб, который нанесла Россия», в то же время «Россия нести ответственность за свои действия и заплатить».

    Каллас призвала найти нетрадиционные решения при вводе новых санкций против России. По ее словам, Москва боится использования замороженных активов. Политик считает, что Запад должен сосредоточиться сейчас на том, чтобы полностью соблюдались уже действующие санкции.

    Ранее стало известно, что США передали Эстонии порядка 500 тыс. долларов из «конфискованных российских фондов» для оказания помощи Украине, что стало первым подобным случаем.  Конфискованные средства передаются в Эстонию, так как обстоятельства этого дела не позволяют напрямую передать их Украине. Эстония использует эти средства для проекта по оценке ущерба и критического ремонта украинской системы распределения и передачи электроэнергии.

    Со своей стороны, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявляла, что прибыль от замороженных российских активов планируется вложить в производство оружия для Украины. Сенатский комитет в США также поддержал передачу российских активов Украине.

    В Кремле заверили, что Запад понимает, что своими действиями обрушит основы мировой экономической системы, а принимающие подобные решения стороны прекрасно понимают, какие последуют неизбежные последствия.

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    19 февраля 2024, 08:18 • Новости дня
    Банки ОАЭ стали закрывать счета россиян

    «Ведомости»: банки ОАЭ начали ограничивать расчеты и закрывать счета россиян

    Tекст: Ольга Никитина

    Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), опасаясь вторичных санкций, ограничили расчеты с Россией, пишут СМИ.

    По информации «Ведомостей», компаниям и физлицам из России стали закрывать счета.

    Источник издания сообщил, что в правительстве России знают об этой проблеме, не считают ее критичной и полагают, что ситуация разрешится.

    Ранее на фоне давления и угроз с американской стороны некоторые финансовые организации Турции начали закрывать российским компаниям счета.

    Коментарии (9)
    17 февраля 2024, 14:44 • Новости дня
    ЕК захотела направить доходы от активов России на производство оружия для Украины

    ЕК захотела направить доходы от замороженных активов России на производство оружия для Украины

    ЕК захотела направить доходы от активов России на производство оружия для Украины
    @ IMAGO/Presidential Office of Ukraine

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что прибыль от замороженных российских активов планируется вложить в производство оружия для Украины.

    В ходе Мюнхенской конференции по безопасности Ляйен спросили о возможном использовании доходов от активов России, на что она заявила, что ЕК намерена использовать эти средства для поддержки Украины, финансировать производство оружия и восстановление страны, передает ТАСС.

    Глава ЕК также сообщила о планах включить Украину в Стратегию военной промышленности Евросоюза, которая будет представлена в марте.

    «Они (украинцы) берут наши устаревшие вооружения и улучшают их, в том числе с использованием искусственного интеллекта, чтобы они стали более точными и более эффективными, очень впечатляет наблюдение за их производством беспилотников, поэтому мы намерены интегрировать Украину в нашу Стратегию военной промышленности», – сказала она.

    Ранее Фон дер Ляйен назвала снабжение Киева оружием краткосрочной целью развития ВПК ЕС.

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    19 февраля 2024, 16:10 • Новости дня
    Глава МИД Венгрии назвал бессмысленным новый пакет антироссийских санкций ЕС

    Глава МИД Венгрии Сийярто: Новый пакет антироссийских санкций ЕС не имеет смысла

    Tекст: Александра Юдина

    Новый пакет антироссийских санкций не имеет смысла, это демонстративный шаг под годовщину спецоперации в угоду Вашингтону, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    По его словам, страдающий военным психозом ЕС хочет угодить Вашингтону, либеральным СМИ и неправительственным организациям, передает РИА «Новости».

    Сийярто заметил, что новый пакет санкций совершенно не имеет смысла, это просто демонстративное решение ко второй годовщине начала спецоперации.

    Кроме того, глава МИД Венгрии указал, что годовщина начала конфликта должна побудить европейских политиков содействовать прекращению огня и мирным переговорам, тем не менее в повестке дня подобных предложений нет.

    Ранее издание Politico сообщило, что новый пакет санкций ЕС против России будет носить «символический» характер из-за жестких временных рамок на его утверждение.

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    18 февраля 2024, 18:12 • Новости дня
    Премьер Эстонии отреагировала на решение МВД России объявить ее в розыск

    Премьер Эстонии Каллас заявила, что не боится решения МВД России объявить ее в розыск

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что решение МВД России объявить ее в розыск связано со слухами о ее возможном назначении на должность верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

    В интервью агентству Reuters на Мюнхенской конференции по безопасности она заявила, что решение о розыске должно было ее заставить воздержаться от решений, «которые я бы в противном случае приняла». Каллас заявила, что не удивлена «сценарию России и не боится», передает ТАСС.

    Премьер Эстонии считает, что ее объявили в розыск якобы из-за слухов, что она может занять должность верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, которую занимает Жозеп Боррель.

    Ранее генпрокурор Эстонии допустил выдачу Каллас России третьей страной.

    Напомним, Каллас и госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп объявлены в России в розыск по уголовной статье.

    В Кремле ранее пояснили, что причиной объявления в розыск премьер-министра Эстонии Каи Каллас и ряда других чиновников из стран Балтии стало надругательство над исторической памятью. В МИД России отметили, что принятые меры – только начало.

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    17 февраля 2024, 21:17 • Новости дня
    Писториус призвал ЕС посоревноваться с Россией в сотрудничестве с Африкой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Странам Евросоюза следует расширять сотрудничество с африканскими странами, несмотря на несоответствие европейским стандартам, пока это не сделала Россия, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    Как заявил Писториус на Мюнхенской конференции по безопасности, конфликт в отношениях с Россией может затянуться на десятилетия, передает ТАСС. По мнению политика, Европа будет разделена на две части – «с одной стороны, свободная и демократическая Европа, с другой – авторитарная и разжигающая войны Россия».

    Эффективное сдерживание «является страхованием жизни» для Европы, заявил министр. ЕС необходимо расширять сотрудничество со странами Африки, в том числе в военной сфере, иначе Россия будет расширять в них свое влияние, утверждает Писториус.

    Ранее Писториус заявил о неготовности Германии к противостоянию с Россией.

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    18 февраля 2024, 16:54 • Новости дня
    Посол России назвал серьезной проблемой ситуацию с платежными переводами с Турцией

    Посол России заявил, что ведется работа по решению проблемы с банковскими платежами в Турции

    Tекст: Вера Басилая

    Диппредставительство России работает с турецкими властями, чтобы проблема с банковскими платежами не повредила внешнеэкономической деятельности, заявил посол России в Анкаре Алексей Ерхов в интервью телеканалу «Россия 24».

    Посол отметил, что проблема возникла в конце прошлого года вследствие ужесточения антироссийских санкций со стороны управления госказначейства США по контролю за иностранными финансовыми активами (OFAC), которые банки в Турции вынуждены учитывать, передает РИА «Новости».

    Ерхов подчеркнул, что Россия ведет работу с турецкими властями, дабы эти меры не повредили добросовестным участникам внешнеэкономической деятельности как российским, так и турецким.

    Между тем стало известно, что турецкие эксперты изучают возможность использования российского аналога SWIFT – Системы передачи финансовых сообщений (СПФС).

    Ранее в Анкаре заявили, что проблема с платежными переводами между Россией и Турцией до конца не устранена, ситуация негативно влияет на бизнес турецких экспортеров.

    Турецкие банки после выхода указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях отказываются работать с российскими кредитными организациями.

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    20 февраля 2024, 08:52 • Новости дня
    Госбанк Турции назвал условия для открытия счета россиянам

    В госбанке Турции Ziraat назвали условия для открытия счета россиянам

    Tекст: Ольга Никитина

    Турецкие государственные банки соглашаются открывать счета российским гражданам, но только при наличии вида на жительство (ВНЖ) и права на работу, сообщил представитель филиала госбанка Ziraat в Анкаре.

    Представитель кредитной организации сообщил РИА «Новости», что еще одним основанием для открытия счетов россиянами является студенческая виза.

    При этом госбанки Турции, заявил он, не получали никаких уведомлений о запрете открывать счета россиянам.

    В свою очередь турецкий частный банк Denizbank, как пишет РБК, начал запрашивать у клиентов-россиян документы, подтверждающие вид на жительство в Турции. В кредитной организации заявили, что связано это не с американскими санкциями, а с внутренними процедурами.

    Ранее посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что диппредставительство России работает с турецкими властями, чтобы проблема с банковскими платежами не повредила внешнеэкономической деятельности.

    Между тем расчеты с Россией ограничили банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

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    17 февраля 2024, 17:11 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о намерении создать пост еврокомиссара по обороне

    Tекст: Кристина Цыцура

    Впервые в истории Европейского союза необходимо создать пост еврокомиссара по обороне, заявила Урсула фон дер Ляйен, выступая на Мюхенской конференции по безопасности.

    «Я пока не знаю, из какой страны будет он или она, но этот пост нам необходим», – передает ТАСС слова главы ЕС, которая говорила о будущем глава организации.

    Отмечается, что в составе Еврокомиссии такого поста не существовала с момента создания Евросоюза.

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    19 февраля 2024, 10:45 • Новости дня
    Президент Эстонии заявил о решающем моменте для поколения

    Президент Эстонии Карис: Конфликт на Украине стал решающим моментом для поколения

    Tекст: Ольга Никитина

    Конфликт между Россией и Украиной стал «решающим моментом для нашего поколения», заявил эстонский президент Алар Карис.

    Карис в колонке на Politico пишет, что слабость, как показала история, «не ведет к миру», передает РБК.

    Он привел слова российского президента Владимира Путина о том, что границы России «нигде не заканчиваются». По мнению главы Эстонии, это заявление свидетельством о «ценностном разрыве» между Европой, где успех измеряется экономическим результатом, и Россией, которая якобы «использует империалистические критерии – расширения территории и военной мощи».

    Карис полагает, что Европе следует нарастить поддержку Украины. Он призвал «не тушеваться» из-за ядерного оружия, которым обладает Россия, а также ее огромной территории и большого населения. Политик подчеркнул, что совокупный ВВП стран ЕС «примерно в десять раз превышает российский».

    Европейские демократии при поддержке «глубокого трансатлантического сотрудничества», по его словам, достаточно сильны, «чтобы достичь мира без боя».

    Между тем глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что западные страны были чересчур оптимистичны в отношении вооруженных сил Украины в прошлом году.

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    19 февраля 2024, 11:59 • Новости дня
    Каллас поторопила с конфискацией замороженных российских активов

    Премьер Эстонии Каллас поторопила с конфискацией замороженных российских активов

    Tекст: Ольга Никитина

    Вопрос с конфискацией замороженных российских активов необходимо решить до очередных президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, объявленная в России в розыск.

    Каллас заявила на полях Мюнхенской конференции по безопасности газете The Financial Times, что нужно «сделать все возможное перед важными выборами», передает ТАСС.

    Как отмечает издание, заявление премьера Эстонии является еще одним свидетельством того, что Европа обеспокоена возможным вторым президентским сроком Дональда Трампа и его влиянием на политику Запада.

    Каллас считает, что конфискация российских активов может ускорить наступление «переломного момента» в конфликте на Украине.

    Ранее она заявляла также, что Россия имеет законные требования по отношению к своим замороженным на Западе активам.

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    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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