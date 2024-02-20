Лозунг «Никогда больше» включал в себя и мирное сотрудничество с Россией (на ниве углеводородов особенно), и отказ от милитаризации, отказ от любых попыток реванша и т. д. А теперь, когда немецкие танки снова месят грязь украинских полей и стреляют в русских солдат, о каком «Никогда больше» может идти речь?2 комментария
ЕС продлил санкции против России
ЕС продлил санкции против России до 2025 года
Евросоюз на 12 месяцев, до 24 февраля 2025 года, продлил действие антироссийских санкций.
Соответствующее постановление Совета ЕС опубликовано в «Официальном журнале Евросоюза», передает ТАСС.
Речь идет об ограничительных мерах, которые введены в связи с принятием в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.
В решении говорится, что продление санкций ЕС считает «целесообразным».
Между тем на Западе неоднократно признавали неэффективность антироссийских санкций и даже говорил об их обратном эффекте.