Спусковым крючком, вероятно, послужила информация о готовности Госдепартамента США финансировать проекты «по развитию демократических институтов и гражданского общества» в Киргизии в 2025–2027 годах. Формулировки, которыми обычно не слишком тщательно прикрывается работа по подготовке очередного госпереворота.0 комментариев
Делегация Министерства рыбного хозяйства КНДР отправилась в Россию
Делегация Министерства рыбного хозяйства КНДР отправилась в Россию на заседание совместной комиссии по рыболовству
Делегация КНДР во главе с заместителем министра рыбного хозяйства Сон Сон Гуком отправилась в Россию на заседание совместной комиссии по сотрудничеству в сфере рыболовства, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Кроме того, в Москву из Пхеньяна отправился министр информационных технологий Чжу Ен Иль для участия в форуме, посвященном цифровому суверенитету и делегация во главе с заместителем министра физкультуры и спорта О Гван Хеком, которая должна подписать протокол об обменах с Россией в сфере спорта в 2024 году, сообщает ТАСС.
Отмечается, что во второй половине 2023 года оживились двусторонние обмены России и КНДР. Так, в сентябре лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию, а в октябре состоялась поездка главы российского МИД Сергея Лаврова в КНДР.
15 ноября в Пхеньяне прошло десятое заседание межправительственной комиссии КНДР и России по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
В феврале делегация Трудовой партии Кореи отправилась в Москву на форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма. Также в этом месяце Россию посетили агротехники из КНДР.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль российского производства.
Сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон назвала подарок «ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран», а также отметила, что автомобиль является «самым лучшим подарком».