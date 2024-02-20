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    Алексей Фирсов Алексей Фирсов Москва как мягкая сила российской политики

    Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.

    17 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы снова мечтают о ядерной бомбе

    Лозунг «Никогда больше» включал в себя и мирное сотрудничество с Россией (на ниве углеводородов особенно), и отказ от милитаризации, отказ от любых попыток реванша и т. д. А теперь, когда немецкие танки снова месят грязь украинских полей и стреляют в русских солдат, о каком «Никогда больше» может идти речь?

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Киргизия включила защиту от новой цветной революции

    Спусковым крючком, вероятно, послужила информация о готовности Госдепартамента США финансировать проекты «по развитию демократических институтов и гражданского общества» в Киргизии в 2025–2027 годах. Формулировки, которыми обычно не слишком тщательно прикрывается работа по подготовке очередного госпереворота.

    5 комментариев
    20 февраля 2024, 14:39 • Новости дня

    ВСУ под Авдеевкой потеряли за сутки до 425 военных и танк

    ВСУ под Авдеевкой потеряли за сутки до 425 военных и танк
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в последние сутки на Авдеевском направлении потеряли убитыми и ранеными до 425 человек, сообщило российское Министерство обороны.

    На этом направлении группировка «Центр» заняла более выгодные позиции и поразила скопления живой силы и техники 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    У Ласточкино и Первомайского (ДНР) отражены четыре контратаки украинских штурмовиков 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад. На этом направлении украинская сторона потеряла до 425 человек, танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.

    На Купянском направлении Западная группировка поразила подразделения 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ и отразила четыре контратаки украинских военных у Синьковки в Харьковской области. Там украинская сторона потеряла до 45 человек.

    При контрбатарейной борьбе поражены немецкая САУ Panzerhaubitze 2000, три САУ «Гвоздика» и американское орудие М119.

    На Донецком направлении Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны у Курдюмовки и Красного (ДНР). Группировка отразила атаку штурмовиков 42-й механизированной бригады ВСУ у Богдановки (ДНР).

    На этом направлении украинская сторона потеряла более 395 человек, три танка, включая Leopard, три американских БТР М113, четыре боевые бронированные машины и девять автомобилей. При контрбатарейной борьбе поражены польская САУ Krab, гаубица Д-20, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила формирования 108-й бригады теробороны у Луговского (Запорожская область). Отражена контратака штурмовиков 58-й механизированной бригады ВСУ у Шевченко (Запорожская область). На этом направлении ВСУ потеряли до 190 человек и танк.

    При контрбатарейной борьбе поражены американская артиллерийская система М777, британская гаубица FH-70, противотанковая пушка МТ-12 «Рапира» и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила подразделения 65-й, 118-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Работино, Орехова и Вербового. Там ВСУ потеряли до 120 человек, артиллерийскую систему М777, американскую САУ М109 Paladin, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

    Авиация, беспилотники и ракетные войска ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 117 районах.

    19 февраля 2024, 21:19 • Новости дня
    Украинские военные рассказали о новой тактике ВС России в боях за Авдеевку
    Украинские военные рассказали о новой тактике ВС России в боях за Авдеевку
    @ Таисия Воронцова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные, вышедшие из Авдеевки, рассказали о новой тактике Вооруженных сил России, сообщает издание «Страна».

    Сбежавшие из Авдеевки солдаты ВСУ рассказали, что российские войска наблюдали за ситуацией в городе при помощи дронов, и четко знали, где находятся позиции ВСУ и их перемещение, передает «Лента.ру».

    По словам украинских военных, сначала ВС России ведут мощные артобстрелы и сброс КАБов по позициям, дорогам и тылам, фронтовым ПВО. После этого в воздух поднимается масса FPV-дронов, которые добивают любое движение ВСУ, в это же время идет подвоз пехоты на бронетранспортерах по флангам. При этом российская пехота атакует малыми группами, обходит опорные пункты.

    Украинские военные отметили, что россияне, взяв новые позиции, тут же подвозят технику и быстро оборудуют мощные укрепления, в отличие от ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта.

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    19 февраля 2024, 18:30 • Новости дня
    Депутат рассказал о бегстве украинских офицеров и чиновников из Купянска

    Депутат Госдумы Водолацкий: Высший офицерский состав ВСУ покинул Купянск из-за продвижения ВС России

    Депутат рассказал о бегстве украинских офицеров и чиновников из Купянска
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Высший офицерский состав украинской армии и местные чиновники покинули город Купянск Харьковской области из-за наступления российских военнослужащих, сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

    Как указал Водолацкий, ВС России перемалывают укрепрайоны и продвигаются там вперед, ничто не может остановить российские вооруженные силы для того, чтобы Купянск тоже вернулся в состав России. По его словам, из Купянска уже убежали все высшие украинские офицеры, которые находились в штабах, и теперь все штабы переместились за Купянск.

    «И те чиновники, которые прибыли из Киева и Западной Украины для управления Купянском и районом, тоже, нагрузив машины награбленным имуществом, убежали из Купянска», - сказал он, передает ТАСС.

    Депутат уточнил, что оставление Купянска украинскими офицерами и чиновниками является сигналом для военных ВСУ, продолжающих находиться в городе, поэтому для них самым верным решением будет сдаться в плен. Водолацкий добавил, что продвижение российских сил на упомянутом участке фронта уменьшит количество обстрелов со стороны украинских войск.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ на Купянском направлении уничтожили до 40 военнослужащих, танк, три бронетранспортера и три пикапа, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две гаубицы Д-20, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубицу Д-30.

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    19 февраля 2024, 19:02 • Новости дня
    На Украине теплоходы переименовали в честь новых российских городов
    На Украине теплоходы переименовали в честь новых российских городов
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское Дунайское пароходство (УДП) в рамках кампании дерусификации переименовало несколько судов, заявил гендиректор предприятия Дмитрий Москаленко.

    Он сообщил, что судно «Хабаровск» стало «Мариуполем», судно «Звенигород» – «Севастополем», а «Иваново» переименовали в «Геническ». По словам Москаленко, таким образом в пароходстве избавились от «деятелей коммунистического режима и российских городов», пишут «Известия».

    Стоит отметить, что Мариуполь находится в ДНР, Геническ – в Херсонской области, а Севастополь – в Крыму. Все они входят в состав Российской Федерации.

    Ранее в Киеве переименовали ряд городских библиотек – они больше не называются в честь Максима Горького, Владимира Маяковского и Константина Симонова, как это было еще в советские времена.

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    19 февраля 2024, 17:44 • Новости дня
    Медведев заявил о неожиданном для стратегов эффекте беспилотников в ходе СВО
    Медведев заявил о неожиданном для стратегов эффекте беспилотников в ходе СВО
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Специальная военная операция (СВО) России на Украине должна была пойти по классическим канонам военных действий прошлых лет, однако беспилотники все изменили, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с командирами чеченских подразделений, принимающих участие в СВО.

    Медведев подчеркнул, что мир изменился, технологии изменились, дроны на удивление военных стратегов «неожиданно заняли такое место, что они причиняют непоправимый ущерб», передает ТАСС.

    Напомним, в воскресенье Медведев прилетел в Грозный. Ранее он сообщил о докладе Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину с идеями, которые могут улучшить общую ситуацию в спецоперации.

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    19 февраля 2024, 17:52 • Новости дня
    Назван самый крупный финансовый донор Украины в 2024 году

    Япония стала самым крупным донором финансовой помощи Киеву в 2024 году

    Назван самый крупный финансовый донор Украины в 2024 году
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Япония в первые месяцы 2024 года стала самым крупным донором финансовой помощи Киеву, заявил украинский министр финансов Сергей Марченко.

    Он уточнил, что по итогам I квартала объем помощи от Японии составит около 2,2 млрд долларов, передает РИА «Новости».

    Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и попросил поставить на Украину новое вооружение, а именно ракеты дальностью более 300 км. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что у Вашингтона нет запасного плана действий относительно дальнейшего оказания помощи Киеву.

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    19 февраля 2024, 21:35 • Новости дня
    Неизвестные подорвали железную дорогу в Винницкой области

    На Украине сообщили о подрыве неизвестными железной дороги в Винницкой области

    Tекст: Вера Басилая

    Неизвестные подорвали железную дорогу в поселке Серебрия в Винницкой области Украины, приостановлено движение поездов, возбуждено уголовное дело о диверсии, сообщило издание «Страна».

    Издание пишет, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, что взрывом повреждено железнодорожное полотно, при этом состав поезда не пострадал из-за того, что машинист успел экстренно затормозить. По данным газеты, в двух вагонах из 11 были мука и гипсовые плиты, остальные были пустые, передает РИА «Новости».

    Источник издания сообщает, что СБУ открыла уголовное дело по статье о диверсии. На месте происшествия были найдены провода, антенна, элементы питания, фрагменты клейкой ленты, пара перчаток.

    Ранее сообщалось, что в Винницкой области Украины взорвался эшелон, перевозивший 60 тонн боеприпасов НАТО для украинской армии, подрыв якобы организовали местные партизаны.

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    20 февраля 2024, 12:12 • Новости дня
    Нарышкин жестко высказался о якобы убитом в Испании летчике-предателе Кузьминове

    Глава СВР Нарышкин: Угнавший вертолет Ми-8 летчик Кузьминов давно стал моральным трупом

    Нарышкин жестко высказался о якобы убитом в Испании летчике-предателе Кузьминове
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Угнавший в 2023 году российский военный вертолет летчик Максим Кузьминов стал моральным трупом, когда только планировал это грязное и страшное преступление, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

    Нарышкин напомнил, что в России «принято о покойнике или хорошо, или ничего». Тем не менее глава СВР назвал якобы убитого в Испании Кузьминова предателем и преступником, передает РИА «Новости».

    Напомним, Кузьминов угнал российский военный вертолет Ми-8 и переправил его на Украину, накануне испанские и итальянские СМИ написали, что Кузьминов якобы был убит в Испании.

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    19 февраля 2024, 19:18 • Новости дня
    На Украине подтвердили смерть угнавшего вертолет из России летчика

    В разведке Украины подтвердили смерть угнавшего вертолет из России летчика

    На Украине подтвердили смерть угнавшего вертолет из России летчика
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил смерть летчика Максима Кузьминова, сообщает агентство РБК-Украина.

    Юсов подтвердил факт смерти летчика, который в 2023 году угнал российский военный вертолет, передает ТАСС.

    При этом RT в своем Telegram-канале сообщает, что Eureka News удалило сообщение о смерти Кузьминова. Пост убрали из соцсети X и Telegram.

    Ранее испанские СМИ сообщили, что в Испании найдено тело, предположительно, летчика-предателя Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолет на Украину. Мужчину застрелили возле гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте.

    В августе прошлого года стало известно, что российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 и приземлился на нем в Харьковской области – на территории, подконтрольной ВСУ. Позже пилот заявил, что угнал вертолет для вооруженных сил Украины. На борту угнанного Ми-8, помимо Кузьминова, находились двое военнослужащих, которые погибли.

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    20 февраля 2024, 08:12 • Новости дня
    В Киеве испугались «катастрофы» из-за решения Маска

    Вице-премьер Украины Федоров назвал отключение Starlink в новых регионах России катастрофой

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение компании SpaceX отключить терминалы спутникового интернета Starlink на территории новых российских регионов обернулось бы для ВСУ крайне тяжелыми последствиями, заявил украинский вице-премьер Михаил Федоров.

    Федоров в интервью украинским СМИ назвал возможное решение компании американского предпринимателя Илона Маска катастрофой для киевского режима, поскольку данные терминалы играют важную роль в обеспечении действий ВСУ. Именно от них, по его словам, зависит работа украинских БПЛА, передает РИА «Новости».

    Вице-премьер Украины рассказал, что со SpaceX уже обсуждает способ «заставить наши Starlink работать, а остальные – нет». Детали переговоров он при этом не стал раскрывать.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что терминалы спутниковой связи Starlink, которые ВСУ применяют на линии боевого соприкосновения, не дали им ощутимого преимущества перед Российской армией.

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    19 февраля 2024, 21:54 • Новости дня
    СМИ сообщили о планах Зеленского устроить транзит власти, назначив Ермака на пост премьера
    СМИ сообщили о планах Зеленского устроить транзит власти, назначив Ермака на пост премьера
    @ Hannes P. Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак может быть назначен на пост премьер-министра, сообщило издание «Страна».

    Издание пишет, что в политических кругах Украины ходят слухи о том, что президент Владимир Зеленский обеспокоен вопросом своей легитимности после 20 мая 2024 года, когда истечет срок его полномочий. Согласно конституции страны, при военном положении полномочия правительства продлеваются автоматически. Зеленский, согласно сообщению, намеревается поставить на пост премьер-министра страны Ермака, как ключевого члена команды, тем самым укрепив свои позиции, передают «Известия».

    По данным издания, президент хочет сделать такой шаг, чтобы действующий премьер-министр Денис Шмыгаль «не имел возможности подорвать легитимность президента».

    Весной 2024 года на Украине должны состояться президентские выборы, но нынешние власти страны не хотят их проводить, объясняя такое решение военным положением.

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    20 февраля 2024, 08:28 • Новости дня
    Сальдо назвал четыре области Украины «абсолютной Россией»

    Губернатор Сальдо назвал четыре области Украины «абсолютной Россией»

    Сальдо назвал четыре области Украины «абсолютной Россией»
    @ Alexander Rekun/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Помимо регионов, вернувшихся в состав России за последние десять лет, историческими российскими территориями являются Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Он назвал эти регионы «абсолютной Россией», передает РИА «Новости».

    Кроме того, Сальдо перечислил регионы, которые неразрывно исторически связаны с Россией. Это, по его словам, Кировоградская, Сумская, Полтавская, Черниговская и Черкасская области.

    Киев, напомнил он, – это мать городов русских. Не украинских, обратил внимание Сальдо.

    К Киевской области, продолжил губернатор, «плотно прилегают» Житомирская и Винницкая области.

    «В общем – до границы 1939 года как минимум», – заключил Сальдо.

    Сальдо заявлял ранее, что демилитаризованная зона должна составлять не менее 150–200 км вглубь Украины.

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    20 февраля 2024, 08:45 • Новости дня
    Украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку

    СЦКК в ДНР: ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по району Донецка

    Украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку
    @ REUTERS/Shannon Stapleton

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    В Telegram-канале СЦКК (ДНР) указано, что в 02.10 по направлению из н. п. Карловка в сторону Куйбышевского района Донецка украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО.

    Ранее сообщалось, что украинские войска во время попытки вывести войска из-под Донецка потеряли несколько сотен человек.

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    20 февраля 2024, 12:56 • Новости дня
    В Авдеевке обнаружены схроны с вооружением НАТО

    Схроны с вооружением НАТО и газовыми гранатами обнаружили в Авдеевке

    В Авдеевке обнаружены схроны с вооружением НАТО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Ряд схронов с вооружением НАТО, в том числе с газовыми гранатами, обнаружили в Авдеевке, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, за последние сутки был обнаружен ряд схронов, в которых хранилось поставляемое странами НАТО вооружение, в том числе газовые гранаты, которые ВСУ активно применяли против российских военных, передает ТАСС.

    Кимаковский также рассказал, что в Авдеевке обезвредили почти 400 установленных в качестве ловушек мин и растяжек.

    По словам советника главы ДНР, бойцы ВСУ заранее минировали дома, мосты и участки дорог, по которым, как они рассчитывали, могла двигаться российская техника.

    «В итоге при хаотичном бегстве украинские военные стали массово подрываться на собственных минах, чем серьезно облегчили нам задачу», – заключил он.

    Ранее украинские военные, вышедшие из Авдеевки, рассказали о новой тактике Вооруженных сил России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта.

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    19 февраля 2024, 16:48 • Новости дня
    США намерены поставить Украине новые ракеты для ударов по Крыму

    NBC News: США хотят отправить Украине ракеты ATACMS большей дальности для ударов вглубь Крыма

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Джо Байдена работает над предоставлением Киеву нового варианта баллистической ракеты ATACMS большей дальности для ударов внутрь Крымского полуострова, сообщил телеканал NBC News.

    Источники телеканала отмечают, что США склоняются к отправке ракет большей дальности, что позволит ВСУ наносить удары внутрь Крыма, передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

    В то же время один из военных чиновников сообщил, что запасы ATACMS у США ограничены, без выделения денег на пополнение их в запасах ракеты вряд ли будут поставлены. В то же время, по словам источников, Вашингтон может попросить союзников предоставить ракеты Киеву или пополнить американские запасы ATACMS.

    Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и попросил поставить на Украину новое вооружение, а именно ракеты дальностью более 300 км. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что у Вашингтона нет запасного плана действий относительно дальнейшего оказания помощи Киеву.

    Президент США Джо Байден, комментируя потерю ВСУ Авдеевкине исключил потери войсками Украины других городов, пока Конгресс США не одобрит финансирование помощи Киеву. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что если американские власти не выделят новый пакет помощи Украине, то Киев перестанет считать США стратегическим партнером.


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    19 февраля 2024, 16:18 • Новости дня
    Принадлежавшая Порошенко фабрика «Рошен» в Липецке стала собственностью России

    Принадлежавшую Порошенко фабрику «Рошен» в Липецке перевели в собственность России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Предприятие по производству кондитерских изделий «Рошен» в Липецке, принадлежащее бывшему украинскому президенту Петру Порошенко, перешло в собственность Российского государства, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

    В доход Российской Федерации должны быть обращены акции АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» и 94,9976% долей в уставном капитале ООО «Рошен», сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

    Такое решение принято в связи с тем, что в России запрещена деятельность Петра Порошенко, Алексея Порошенко, Олега Казакова из-за осуществления ими экстремистской деятельности.

    Корпорация Roshen связана с Порошенко, это один из самых больших в мире производителей кондитерской продукции. В 2017 году фабрику в Липецке остановили из-за политических и экономических причин. Активы оценивались в 200 млн долларов. ООО «Рошен» принадлежит «Центрально-Европейской кондитерской компании», 5% долей в уставном капитале компании в собственности у Олега Казакова.

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    • Главный русофоб Капитолия предал Киев

      Один из самых влиятельных сенаторов США, старый враг России Линдси Грэм предал Украину. Вопреки всему тому, что он заявлял ранее, Грэм предлагает поставлять ей оружие только в кредит и под залог полезных ископаемых. Это действительно важное заявление, которое говорит о больших переменах в США.

    • Урсула близка к потере власти

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении выдвинуться на новый пятилетний срок на посту главы Еврокомиссии. Первый заканчивается в декабре, и велика вероятность, что он станет последним: Урсула нажила слишком много врагов. Ранее ей уже помешали возглавить НАТО.

    • «Главный по Украине» в США

      Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отправил парламент на каникулы до конца февраля. Это значит, что решение вопроса о выделении денег Киеву опять затянется, хотя ситуация для Украины критическая. Джонсона теперь называют человеком, который принимает главные решения по конфликту. Но эти решения выгодны не ему, а другому политику.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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