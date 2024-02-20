Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.17 комментариев
ВСУ под Авдеевкой потеряли за сутки до 425 военных и танк
Украинские военные в последние сутки на Авдеевском направлении потеряли убитыми и ранеными до 425 человек, сообщило российское Министерство обороны.
На этом направлении группировка «Центр» заняла более выгодные позиции и поразила скопления живой силы и техники 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.
У Ласточкино и Первомайского (ДНР) отражены четыре контратаки украинских штурмовиков 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад. На этом направлении украинская сторона потеряла до 425 человек, танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.
На Купянском направлении Западная группировка поразила подразделения 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ и отразила четыре контратаки украинских военных у Синьковки в Харьковской области. Там украинская сторона потеряла до 45 человек.
При контрбатарейной борьбе поражены немецкая САУ Panzerhaubitze 2000, три САУ «Гвоздика» и американское орудие М119.
На Донецком направлении Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны у Курдюмовки и Красного (ДНР). Группировка отразила атаку штурмовиков 42-й механизированной бригады ВСУ у Богдановки (ДНР).
На этом направлении украинская сторона потеряла более 395 человек, три танка, включая Leopard, три американских БТР М113, четыре боевые бронированные машины и девять автомобилей. При контрбатарейной борьбе поражены польская САУ Krab, гаубица Д-20, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.
На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила формирования 108-й бригады теробороны у Луговского (Запорожская область). Отражена контратака штурмовиков 58-й механизированной бригады ВСУ у Шевченко (Запорожская область). На этом направлении ВСУ потеряли до 190 человек и танк.
При контрбатарейной борьбе поражены американская артиллерийская система М777, британская гаубица FH-70, противотанковая пушка МТ-12 «Рапира» и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».
На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила подразделения 65-й, 118-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Работино, Орехова и Вербового. Там ВСУ потеряли до 120 человек, артиллерийскую систему М777, американскую САУ М109 Paladin, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.
Авиация, беспилотники и ракетные войска ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 117 районах.