Авдеевский укрепрайон был одним из важнейших символов оккупации Донбасса майданной Украиной. Почти десять лет жители Донецка задавались вопросом: когда наши освободят Авдеевку? Наконец это случилось!0 комментариев
Активистов «Стопхам» осудили за драку с бойцами подразделения «Гром»
Вынесен приговор трем участникам движения «Стопхам» по делу о драке с бойцами спецподразделения «Гром» в столице, сообщили в Бабушкинском суде Москвы.
Суд признал виновными Кирилла Бунина, Кирилла Котова и Алексея Горбачевского по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и о совершении группой лиц хулиганстве, сообщили в инстанции ТАСС.
Каждого из них приговорили к шести годам колонии общего режима. Прокуратура требовала их приговорить к такому же сроку.
Происшествие случилось в 2022 году, обвиняемые, увидев машину с полицейскими, которые проводили оперативную работу, подошли к машине, начали нецензурно ругаться, кричать и бить по кузову.
Полицейские потребовали прекратить хулиганить, но осужденные в ответ избили их. После этого нападавших задержали и арестовали.