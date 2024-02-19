Активистов «Стопхам» осудили за драку с бойцами подразделения «Гром»

Tекст: Алексей Дегтярев

Суд признал виновными Кирилла Бунина, Кирилла Котова и Алексея Горбачевского по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и о совершении группой лиц хулиганстве, сообщили в инстанции ТАСС.

Каждого из них приговорили к шести годам колонии общего режима. Прокуратура требовала их приговорить к такому же сроку.

Происшествие случилось в 2022 году, обвиняемые, увидев машину с полицейскими, которые проводили оперативную работу, подошли к машине, начали нецензурно ругаться, кричать и бить по кузову.

Полицейские потребовали прекратить хулиганить, но осужденные в ответ избили их. После этого нападавших задержали и арестовали.