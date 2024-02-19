Авдеевский укрепрайон был одним из важнейших символов оккупации Донбасса майданной Украиной. Почти десять лет жители Донецка задавались вопросом: когда наши освободят Авдеевку? Наконец это случилось!0 комментариев
Пушилин сообщил о множестве военных преступлений ВСУ в Авдеевке
В Авдеевке зафиксировано множество военных преступлений ВСУ по отношению к мирным жителям, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24».
По его словам, от свидетелей, находившихся в относительной безопасности, известно, что пришлось пережить гражданскому населению, особенно в последние дни, когда противник остервенело относился именно к мирному населению, передает РИА «Новости».
Пушилин указал, что все свидетельства документируются, так как они важны для последующих судов и установления ответственности за все эти преступления.
В Авдеевке все еще остается часть гражданских, российские военные вывозят жителей в пункты временного размещения и оказывают им помощь.
Также в Авдеевке в плен сдалось много украинских военных, добавил глава ДНР.
Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, почему Авдеевка так важна.