Пушилин сообщил о множестве военных преступлений ВСУ в Авдеевке

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, от свидетелей, находившихся в относительной безопасности, известно, что пришлось пережить гражданскому населению, особенно в последние дни, когда противник остервенело относился именно к мирному населению, передает РИА «Новости».

Пушилин указал, что все свидетельства документируются, так как они важны для последующих судов и установления ответственности за все эти преступления.

В Авдеевке все еще остается часть гражданских, российские военные вывозят жителей в пункты временного размещения и оказывают им помощь.

Также в Авдеевке в плен сдалось много украинских военных, добавил глава ДНР.

Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, почему Авдеевка так важна.