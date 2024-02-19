Авдеевский укрепрайон был одним из важнейших символов оккупации Донбасса майданной Украиной. Почти десять лет жители Донецка задавались вопросом: когда наши освободят Авдеевку? Наконец это случилось!0 комментариев
Шмыгаль собрался показать миру «украинское экономическое чудо»
Премьер Украины Шмыгаль собрался показать миру «украинское экономическое чудо»
Украинское правительство изучает опыт японской модернизации и хочет показать миру «украинское экономическое чудо», заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Шмыгаль в своих соцсетях сообщил, что в ходе конференции в Токио он рассказал об основных сферах, в которые Украина предлагает инвестировать японскому бизнесу уже сейчас, передает ТАСС.
Украинский премьер выразил надежду, что его страна сможет получить доступ к японским технологиям и получить инвестиции с японской стороны в аграрный сектор.
Отметим, что заявления об «экономическом чуде» звучат на фоне рекордного дефицита, который заложен в бюджет Украины на этот год. Напомним, в 2023 году дефицит бюджета Украины вырос на 46% – до 35,1 млрд долларов, он достиг рекордных 20,5% ВВП.