У нас 600 тыс. человек на фронте. И еще миллионы граждан помогают фронту. У всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Улицкая, Акунин или «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.6 комментариев
ФСБ предотвратила теракт с использованием британского дрона-камикадзе в ДНР
ФСБ: На юге ДНР предотвратили теракт с использованием британского дрона-камикадзе
Управление ФСБ по Донецкой народной республике совместно с подразделениями военной комендатуры и Росгвардии в Новоазовском районе ДНР перехватили британский реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet 80, сообщили в УФСБ по региону.
БПЛА, как сообщается, нес на себе 7 кг взрывчатки, передает ТАСС.
Дрон приземлили, боевая часть была обезврежена, взрывотехники уничтожили заряд на месте.
Удар, по данным расшифровки полетного задания, был нацелен на крупный объект гражданской инфраструктуры Мариуполя. Удар планировалось нанести со стороны Таганрогского залива.
Прошлым летом сообщалось, что экипаж вылетевшего из Сочи лайнера обнаружил в водах Черного моря британский беспилотник Meggitt BTT-3 Banshee.