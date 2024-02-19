ФСБ предотвратила теракт с использованием британского дрона-камикадзе в ДНР

Байден заявил об угрозе потери войсками Украины других городов после Авдеевки

Байден не исключил освобождения российскими войсками других городов после Авдеевки до передачи Вашингтоном помощи Киеву

Tекст: Антон Антонов

Байдена спросили, уверен ли он, что вооруженные силы Украины не потеряют и другие города. Байдена ответил, что «не уверен». Он полагает, что «никто не может быть» уверен в этом. По его словам, «слишком многое поставлено на карту», передает ТАСС.

Президент США считает, что для Вашингтона было бы «неэтично» и «абсурдно» прекратить поддержку Украины, когда у ее войск заканчиваются снаряды. Байден намерен «бороться за то, чтобы они получили необходимые боеприпасы». Он сказал, что обещал президенту Украины Владимиру Зеленскому добиться выделения дополнительного финансирования.

Напомним, главком ВСУ Александр Сырский признал отступление украинских подразделений из Авдеевки. Минобороны России указало, что Сырский приказал украинским войскам отступать из Авдеевки уже после начала неконтролируемого бегства ВСУ из города.