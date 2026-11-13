Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.4 комментария
ФСБ предотвратила теракт в торговом центре Ставрополя
ФСБ: В Ставрополе предотвращен теракт в торговом центре
Сотрудники ФСБ задержали члена международной террористической организации, планировавшего устроить взрыв в одном из торговых центров Ставрополя.
Сотрудники правоохранительных органов пресекли попытку теракта в Ставрополе, задержав гражданина одного из государств Центральной Азии. Мужчина, состоящий в запрещенной международной террористической организации, планировал устроить взрыв в местном торговом центре, сообщает ФСБ.
Злоумышленник присягнул на верность главарю террористической структуры и в подтверждение клятвы собирался подорвать самодельное взрывное устройство. После атаки он намеревался уехать в Сирию, чтобы присоединиться к боевикам.
При подготовке к преступлению иностранец провел разведку местности и изучил время наибольшего скопления посетителей. Он заранее выбрал место для закладки бомбы, а также приобрел необходимые химические вещества, детали и поражающие элементы.
В ходе обыска по месту жительства задержанного силовики обнаружили составные части взрывного устройства и средства связи, в которых сохранились инструкции от куратора. УФСБ по Ставропольскому краю возбудило в отношении фигуранта уголовное дело по статье о покушении на террористический акт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Южный окружной военный суд приговорил гражданина Узбекистана Альмира Актуганова к 23 годам лишения свободы за подготовку теракта в здании администрации Ставрополя в интересах украинской организации.
Апелляционный военный суд утвердил приговор уроженцу Челябинской области Эдуарду Воронову за подготовку теракта в здании центра госуслуг в Москве.
До этого на Ставрополье суд отправил в СИЗО агента украинских спецслужб, планировавшего взорвать машину участника специальной военной операции.