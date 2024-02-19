У нас 600 тыс. человек на фронте. И еще миллионы граждан помогают фронту. У всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Улицкая, Акунин или «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.6 комментариев
Украина собралась продать 691 попавший под санкции российский актив
Глава Фонда госимущества Украины Коваль сообщил о планах Киева продать 691 попавший под санкции российский актив
Планируется продать 691 российский актив, в отношении которых действуют санкции, сообщил глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль.
Коваль заявил, что полученные в результате продажи активов средства власти Украины собираются потратить на восстановление страны. При этом не указывается, какие конкретно активы собираются продавать, передает ТАСС.
Напомним, в августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ украинского президента Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.