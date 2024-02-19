У нас 600 тыс. человек на фронте. И еще миллионы граждан помогают фронту. У всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Улицкая, Акунин или «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.5 комментариев
Украина отменила трансляцию видеопослания Зеленского в Токио
Модераторы конференции по восстановлению Украины в Токио сообщили об отмене трансляции видеопослания Зеленского
На конференции по восстановлению Украины в Токио планировали показать видеопослание украинского президента Владимира Зеленского, но Киев отменил трансляцию, сообщили модераторы.
На конференции выступили премьер-министр Японии Фумио Кисида и его украинский коллега Денис Шмыгаль, передает ТАСС со ссылкой на «Киодо».
Правительства двух стран заявили о необходимости ужесточить санкции против России. В совместном заявлении сторон санкции названы эффективной мерой для «сдерживания военной деятельности России».
Кисида сообщил, что Японии примет «пять действий» для поддержки Киева: заключит новое налоговое соглашение и пересмотрит инвестиционные соглашения; внесет вклад в увеличение уставного капитала Европейского банка реконструкции и развития для восстановления Украины; предоставит кредит через Черноморский банк торговли и развития; откроет в Киеве офис Японской организации развития внешней торговли; смягчит условия выдачи многократных виз представителям украинской стороны, участвующих в двусторонних проектах.
Министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что Японский банк для международного сотрудничества выделит Черноморскому банку торговли и развития до 150 млн долларов на проекты развития Украины.
Напомним, всего в конференции запланировано участие свыше 200 японских и украинских компаний, связанных с сельским хозяйством, информационными технологиями, энергетикой и другими областями.