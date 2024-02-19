Украина отменила трансляцию видеопослания Зеленского в Токио

Модераторы конференции по восстановлению Украины в Токио сообщили об отмене трансляции видеопослания Зеленского

Tекст: Антон Антонов

На конференции выступили премьер-министр Японии Фумио Кисида и его украинский коллега Денис Шмыгаль, передает ТАСС со ссылкой на «Киодо».

Правительства двух стран заявили о необходимости ужесточить санкции против России. В совместном заявлении сторон санкции названы эффективной мерой для «сдерживания военной деятельности России».

Кисида сообщил, что Японии примет «пять действий» для поддержки Киева: заключит новое налоговое соглашение и пересмотрит инвестиционные соглашения; внесет вклад в увеличение уставного капитала Европейского банка реконструкции и развития для восстановления Украины; предоставит кредит через Черноморский банк торговли и развития; откроет в Киеве офис Японской организации развития внешней торговли; смягчит условия выдачи многократных виз представителям украинской стороны, участвующих в двусторонних проектах.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что Японский банк для международного сотрудничества выделит Черноморскому банку торговли и развития до 150 млн долларов на проекты развития Украины.

Напомним, всего в конференции запланировано участие свыше 200 японских и украинских компаний, связанных с сельским хозяйством, информационными технологиями, энергетикой и другими областями.