Путин последовательно разъясняет, что многополярный мир – это не выдумка раздосадованной России в стиле «ах, вы с нами так, тогда мы вот как». Мир меняется, и это объективная реальность.5 комментариев
Япония и Украина собрались подписать около 20 документов
Япония и Украина собрались подписать около 20 документов в рамках конференции по восстановлению Украины
На конференции по восстановлению Украины 19 февраля в Токио представители двух стран планируют подписать 20 совместных документов, в первую очередь, касающихся инфраструктуры, как на государственном уровне, так и между компаниями.
В частности, японская компания IHI намеревается принять участие в проекте по восстановлению дорог и мостов на Украине, передает ТАСС со ссылкой на газету «Иомиури».
Всего в конференции планируют участвовать свыше 200 японских и украинских компаний, связанных с сельским хозяйством, информационными технологиями, энергетикой и другими областями.
Ранее сообщалось, что победа украинки в конкурсе «Мисс Япония» возмутила японцев.