У нас 600 тыс. человек на фронте. Их ближайшие родственники – это еще три-четыре миллиона человек. И еще миллионы помогают фронту своим трудом и своими деньгами. И у всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Людмила Улицкая, Борис Акунин или солисты «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.3 комментария
Сальдо рассказал о судьбе брошенной сослуживцами военнослужащей ВСУ
Украинская женщина-военнослужащая, брошенная солдатами ВСУ на поле боя на левом берегу Днепра в Херсонской области, продолжает лечение в госпитале, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Сальдо сообщил РИА «Новости», что военнослужащая лечится в одном из российских госпиталей.
Раненая украинская военнослужащая была спасена российскими военными в конце декабря прошлого года после того, как была оставлена на поле боя сослуживцами.