Сальдо: Киевский режим ждет неминуемый военный разгром

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в ходе тяжелейших боев за Авдеевку российские бойцы проявили беспримерный героизм, высочайшую воинскую доблесть и умение. Сальдо добавил, что пала очередная «фортэця», киевский режим ждет неминуемый военный разгром, передает РИА «Новости».

По его словам, Авдеевка была сильнейшей вражеской крепостью, откуда киевские террористы больше всего обстреливали крупные города ДНР, и теперь, благодаря героизму российских воинов, освобождена от украинской оккупации.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в Кремле доложил главе государства Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки.