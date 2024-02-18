У нас 600 тыс. человек на фронте. Их ближайшие родственники – это еще три-четыре миллиона человек. И еще миллионы помогают фронту своим трудом и своими деньгами. И у всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Людмила Улицкая, Борис Акунин или солисты «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.2 комментария
Сальдо назвал неминуемым военный разгром киевского режима
Сальдо: Киевский режим ждет неминуемый военный разгром
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя освобождение Авдеевки, заявил, что киевский режим ждет неминуемый военный разгром.
По его словам, в ходе тяжелейших боев за Авдеевку российские бойцы проявили беспримерный героизм, высочайшую воинскую доблесть и умение. Сальдо добавил, что пала очередная «фортэця», киевский режим ждет неминуемый военный разгром, передает РИА «Новости».
По его словам, Авдеевка была сильнейшей вражеской крепостью, откуда киевские террористы больше всего обстреливали крупные города ДНР, и теперь, благодаря героизму российских воинов, освобождена от украинской оккупации.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в Кремле доложил главе государства Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки.