  • Новость часаПутину доложили о продолжении наступления российских сил в районе Авдеевки
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    У нас 600 тыс. человек на фронте. Их ближайшие родственники – это еще три-четыре миллиона человек. И еще миллионы помогают фронту своим трудом и своими деньгами. И у всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Людмила Улицкая, Борис Акунин или солисты «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.

    2 комментария
    Александр Чаусов Александр Чаусов Вселенский патриархат ведет к расколу православия

    Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле непраздным кажется вопрос: чьи интересы представляет в этом мире патриарх Варфоломей?

    41 комментарий
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем Европарламент ищет агентов Москвы в Барселоне

    К чему эта вся демонстративная озабоченность якобы рукой Москвы, рулящей сепаратистами Европы? Да все к тому же – к оправданию руководством ЕС неприятных процессов на своей территории.

    3 комментария
    18 февраля 2024, 15:25 • Новости дня

    Сальдо назвал неминуемым военный разгром киевского режима

    Сальдо: Киевский режим ждет неминуемый военный разгром

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя освобождение Авдеевки, заявил, что киевский режим ждет неминуемый военный разгром.

    По его словам, в ходе тяжелейших боев за Авдеевку российские бойцы проявили беспримерный героизм, высочайшую воинскую доблесть и умение. Сальдо добавил, что пала очередная «фортэця», киевский режим ждет неминуемый военный разгром, передает РИА «Новости».

    По его словам, Авдеевка была сильнейшей вражеской крепостью, откуда киевские террористы больше всего обстреливали крупные города ДНР, и теперь, благодаря героизму российских воинов, освобождена от украинской оккупации.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в Кремле доложил главе государства Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки.

    17 февраля 2024, 23:20 • Новости дня
    Минобороны сообщило о блокировании украинских военных на Авдеевском коксохиме
    Минобороны сообщило о блокировании украинских военных на Авдеевском коксохиме
    @ REUTERS/Alexander Ermochenko

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска, освободившие Авдеевку, осуществляют мероприятия по блокированию украинских сил, которые оставили город и засели на Авдеевском коксохимическом комбинате, сообщило Минобороны России.

    Также проводится «окончательная зачистка» города от украинских военных, сообщило Минобороны в Telegram.

    Напомним, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев не исключил, что бои за освобождение завода могут потребовать какое-то время – там есть «подземные ходы, запасы воды и еды», «серьезные наземные и подземные укреппункты», которыми могут воспользоваться «некоторые «фанаты» из числа бригад ВСУ».

    Коментарии (32)
    17 февраля 2024, 16:36 • Новости дня
    В ВСУ сообщили о сдаче части украинских военных в плен при выходе из Авдеевки

    Генерал ВСУ Тарнавский сообщил о сдаче части украинских военных в плен при выходе из Авдеевки

    В ВСУ сообщили о сдаче части украинских военных в плен при выходе из Авдеевки
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Часть украинских военнослужащих попали в плен во время отступления из Авдеевки, несмотря на то, что выход войск осуществлялся в соответствии с планом, сообщил командующий группировкой войск «Таврия» ВСУ Александр Тарнавский.

    Тарнавский отметил, что при разработке плана учитывались различные сценарии и возможная смена оперативной обстановки. «И все же на заключительном этапе операции под давлением превосходящих сил противника некоторое число украинских военнослужащих попало в плен», – написал он в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    Командующий ВСУ не уточнил, сколько военных оказались в плену, но отметил, что Киев планирует обратиться в международные гуманитарные организации с целью их возвращения.

    Ранее Главком ВСУ Александр Сырский признал отступление украинских подразделений из Авдеевки. Газета ВЗГЛЯД писала, какое значение имеет освобождение города.

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    17 февраля 2024, 18:05 • Новости дня
    Стало известно о подрыве украинскими партизанами эшелона с военным грузом НАТО

    Представитель клуба «Альбатрос АЭРО» Воевода сообщил о подрыве украинскими партизанами эшелона с военным грузом НАТО

    Стало известно о подрыве украинскими партизанами эшелона с военным грузом НАТО
    @ REUTERS/Serhiy Takhmazov

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Винницкой области Украины взорвался эшелон, перевозивший 60 тонн боеприпасов НАТО для украинской армии, подрыв якобы организовали местные партизаны, сообщил официальный представитель клуба «Альбатрос АЭРО» Алексей Воевода.

    «Своими успешными действиями партизаны уничтожили более 60 тонн натовских боеприпасов и другого военного имущества», – приводит Ura.ru слова Воеводы из его Telegram-канала.

    Утверждается, что эшелон следовал из Молдавии в Винницу.

    Отмечается, что повреждения также получил участок железной дороги, восстановительные работы займут несколько дней.

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    17 февраля 2024, 20:57 • Новости дня
    Украинский военный призвал сослуживцев «валить» из ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бежавший в Россию украинский боец Андрей Камынин пожелал своим бывшим сослуживцам как можно скорее покинуть ряды ВСУ, так как на поле боя их ждет «нулевой результат».

    «Желаю (сослуживцам) бросать все и валить побыстрее оттуда, но не воевать, потому что результат будет нулевой», – передает РИА «Новости» со ссылкой на видеозапись допроса Камынина.

    Военный также рассказал об отсутствии мотивации среди украинских бойцов и нередких случаях дезертирства. Сложившуюся на Украине ситуацию Камынин охарактеризовал как уничтожение населения своим же собственным правительством.

    Ранее группа военнослужащих 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в видеообращении заявила о желании сложить оружие.

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    18 февраля 2024, 07:57 • Новости дня
    Стало известно о роли Британии в крушении Ил-76 с пленными украинцами

    Источник рассказал о роли британских советников в атаке ВСУ на Ил-76 с пленными украинцами

    Стало известно о роли Британии в крушении Ил-76 с пленными украинцами
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские войска сбили российский самолет Ил-76 с пленными украинцами под давлением британских советников, сообщил источник.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что данный шаг был предпринят «без согласования со штабом ПВО в Киеве». Дополнительная проверка информации о движении воздушных судов над Белгородской областью также не проводилась.

    24 января в районе Белгорода ВСУ сбили самолет Ил-76 ВКС России, на борту которого находились 65 пленных украинцев, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

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    17 февраля 2024, 23:08 • Новости дня
    Потери ВСУ в боях за Авдеевку за сутки превысили 1,5 тыс.человек

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе боев за Авдеевку вооруженные силы Украины потеряли в течение истекших суток свыше 1,5 тыс. военнослужащих, сообщило Минобороны России.

    «Спешно покинуть» Авдеевку смогли только «разрозненные формирования украинских боевиков», бросившие при этом вооружение и военную технику. Как сообщило в Telegram ведомство, от ВСУ освобождена территория площадью 31,75 кв. км.

    Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу в Кремле доложил главе российского государства Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки. В ночь на субботу недавно назначенный главкомом ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

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    18 февраля 2024, 07:23 • Новости дня
    Сальдо рассказал о происходящих с солдатами ВСУ переменах в плену

    Сальдо заявил, что у попавших в плен украинских солдат «как будто пелена спадает с глаз»

    Сальдо рассказал о происходящих с солдатами ВСУ переменах в плену
    @ The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    У бывших украинских солдат, попавших в плен, как будто пелена спадает с глаз, с ними «часто происходят сильные перемены», заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо сказал, что «они видят, что россияне совсем не такие, как врет киевская пропаганда» – российские военные «заботятся о раненых противниках, содержат пленных в человеческих условиях», передает РИА «Новости».

    Губернатор Херсонской области сказал, что рядом с собой пленные видят людей, «к которым они привыкли с детства» – «более добрых, честных» и «трезвомыслящих, чем их недавнее окружение». По его словам, украинским солдатам, «особенно, средних и старших возрастов, это нравится». Он сообщил, что некоторые украинские военные, попав в плен, переходят на сторону России и идут на службу в российские войска.

    Напомним, в Запорожской области рассматривают возможность создания добровольческого батальона из взятых в плен военнослужащих ВСУ. Запорожское подразделение может стать аналогом батальона имени Богдана Хмельницкого, сформированного в ДНР из бывших украинских военнослужащих.

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    18 февраля 2024, 11:43 • Новости дня
    Маск отреагировал на взятие Авдеевки российской армией

    Маск: Чем дольше идет конфликт на Украине, тем лучше для России

    Маск отреагировал на взятие Авдеевки российской армией
    @ Jeff Kowalsky/Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва будет и дальше получать преимущество, пока длится конфликт, так прокомментировал американский предприниматель Илон Маск взятие Авдеевки российскими войсками.

    Маск в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), комментируя пост миллиардера Дэвида Сакса о том, что ВСУ потерпели поражение в Авдеевке, а российские силы наступают, отметил, что чем дольше это будет продолжаться, тем лучше будет для России, передает РИА «Новости».

    «Так что это не «патовая ситуация». Это часто употребляемое слово скоро выветрится из памяти и появится новый нарратив», – добавил он.

    Ранее пресс-секретарь Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что переход Авдеевки под контроль российских войск – это «цена бездействия» Конгресса США.

    Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу в Кремле доложил главе российского государства Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки.

    Коментарии (7)
    18 февраля 2024, 04:27 • Новости дня
    Байден заявил об угрозе потери войсками Украины других городов после Авдеевки

    Байден не исключил освобождения российскими войсками других городов после Авдеевки до передачи Вашингтоном помощи Киеву

    Байден заявил об угрозе потери войсками Украины других городов после Авдеевки
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пока Конгресс США не поддержит дополнительное финансирование помощи Украине, украинские войска могут оставить и другие города, заявил глава американского государства Джо Байден, комментируя потерю ВСУ Авдеевки.

    Байдена спросили, уверен ли он, что вооруженные силы Украины не потеряют и другие города. Байдена ответил, что «не уверен». Он полагает, что «никто не может быть» уверен в этом. По его словам, «слишком многое поставлено на карту», передает ТАСС.

    Президент США считает, что для Вашингтона было бы «неэтично» и «абсурдно» прекратить поддержку Украины, когда у ее войск заканчиваются снаряды. Байден намерен «бороться за то, чтобы они получили необходимые боеприпасы». Он сказал, что обещал президенту Украины Владимиру Зеленскому добиться выделения дополнительного финансирования.

    Напомним, главком ВСУ Александр Сырский признал отступление украинских подразделений из Авдеевки. Минобороны России указало, что Сырский приказал украинским войскам отступать из Авдеевки уже после начала неконтролируемого бегства ВСУ из города.

    Коментарии (29)
    18 февраля 2024, 09:57 • Новости дня
    Сальдо заявил о деградации украинцев

    Сальдо: Украинский народ сильно изменился из-за пропаганды Киева

    Сальдо заявил о деградации украинцев
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский народ под воздействием пропаганды сильно изменился за последнее десятилетие, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, на Украине люди очень сильно изменились под воздействием пропаганды и это касается не только политических убеждений, или распространения русофобии, массы людей просто морально деградировали, передает РИА «Новости».

    Сальдо добавил, что нельзя поддерживать несусветную ложь, предаваться тотальной ненависти и при этом оставаться честным и добрым человеком в остальном.

    Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что в скором времени мир станет свидетелем развала Украины, ее будущее без России печально.

    Коментарии (15)
    17 февраля 2024, 17:16 • Новости дня
    Минобороны Украины объяснило отступление ВСУ из Авдеевки

    Умеров: ВСУ пришлось отступить из Авдеевки из-за нехватки вооружений

    Минобороны Украины объяснило отступление ВСУ из Авдеевки
    @ Oleg Petrasyuk/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нехватка вооружений вынудила ВСУ покинуть позиции в Авдеевке, заявил глава украинского министерства обороны страны Рустем Умеров.

    По словам Умерова, ВСУ нуждаются в большем количестве систем противовоздушной обороны, дальнобойных систем, артиллерийских снарядов и фортификационных систем, передает РИА «Новости».

    Ранее Главком ВСУ Александр Сырский признал отступление украинских подразделений из Авдеевки. Часть украинских военных сдалась в плен при выходе из города.

    Коментарии (15)
    18 февраля 2024, 03:43 • Новости дня
    Столтенберг и фон дер Ляйен в Мюнхене пришли на вечеринку «против Путина»

    Bild сообщила об алковечеринке под девизом «Выпьем против Путина!» с участием Столтенберга и фон дер Ляйен в Мюнхене

    Столтенберг и фон дер Ляйен в Мюнхене пришли на вечеринку «против Путина»
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Участники Мюнхенской конференции по безопасности присутствовали на вечеринке с неофициальным девизом «Prost gegen Putin!» («Выпьем против Путина!»), сообщают СМИ.

    Вечеринку назвали «Ночь свободы». «Выпить против Путина» пришли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Чехии Петр Павел, мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир. Кроме того, на вечеринке были бывшие чиновники из США и действующие представители властей Германии, пишет «Московский комсомолец».

    Напомним, глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген перед конференцией сообщил, что российской делегации на форуме не будет. Более того, Хойсген заявил, что в Мюнхене не приняли бы Владимира Путина, добавив, что он был бы «арестован».

    Еще в 2022 году официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Мюнхенская конференция по безопасности скатилась до уровня антироссийского балагана.

    Коментарии (28)
    17 февраля 2024, 22:43 • Новости дня
    Украинские пограничники стали отпугивать беглых уклонистов стаями волков

    Украинские пограничники заявили о стаях волков и призвали «избегать незаконных путешествий»

    Украинские пограничники стали отпугивать беглых уклонистов стаями волков
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Одесской области Украины у границы с Молдавией замечены стаи волков, сообщила государственная пограничная служба Украины, призвав «избегать незаконных путешествий».

    В сообщении говорится, что волков заметили «с помощью технических средств». Ведомство опубликовало видеозапись с передвижением волков. «Обычно хищники передвигаются не поодиночке, а стаями», – предупреждает госпогранслужба Украины. Ведомство призвало «не подвергаться опасности», сообщают украинские СМИ.

    Напомним, украинские СМИ сообщали, что мужчины призывного возраста, которые пытаются сбежать с Украины от мобилизации, стали маскироваться под животных для пересечения границы.

    Коментарии (2)
    17 февраля 2024, 23:32 • Новости дня
    Путин поздравил российских военных с освобождением Авдеевки

    Путин после доклада Шойгу в Кремле поздравил российских военных с освобождением Авдеевки

    Путин поздравил российских военных с освобождением Авдеевки
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин после доклада министра обороны Сергея Шойгу об освобождении российскими войсками Авдеевки поздравил военных, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что Путин «в Кремле выслушал доклад» Шойгу и «поздравил наших военных и бойцов с такой важной победой, с таким успехом», передает РИА «Новости».

    Минобороны России опубликовало телеграмму, направленную Путиным генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, который командует освободившей город группировкой российских войск «Центр».

    В телеграмме указывается, что в боях отличился ряд соединений и воинских частей: «30-й отдельной мотострелковой бригады второй армии; 35-й отдельной мотострелковой бригады, 55 отдельной мотострелковой бригады (горной), 74 отдельной мотострелковой бригады 41-й армии; первой отдельной мотострелковой бригады, девятой отдельной мотострелковой бригады, 114-й отдельной мотострелковой бригады, 1454 мотострелкового полка, десятого танкового полка первого армейского корпуса; шестого танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии».

    Путин объявил благодарность всем войскам, которые под руководством Мордвичева принимали участие в боях за Авдеевку. Благодарность объявлена «за отличные боевые действия». «Вечная слава героям, павшим в боях при решении задач специальной военной операции!» – заявил в телеграмме Путин.

    Напомним, Шойгу в Кремле доложил главе российского государства о полном взятии под контроль Авдеевки в ДНР. В ходе боев за Авдеевку вооруженные силы Украины потеряли в течение истекших суток свыше 1,5 тыс. военнослужащих. Российские войска осуществляют мероприятия по блокированию украинских сил, которые оставили город и засели на Авдеевском коксохимическом комбинате.

    Коментарии (24)
    17 февраля 2024, 15:49 • Новости дня
    На крыше коксохимического завода в Авдеевке подняли флаг России
    На крыше коксохимического завода в Авдеевке подняли флаг России
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы 114-й бригады первого армейского корпуса Вооруженных сил России водрузили российский триколор на крыше Авдеевского коксохимического завода.

    Силы России продолжают зачистку Авдеевки от украинских формирований, российские флаги один за другим появляются в разных районах города, передает телеканал «360».

    Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Сырский сдал Авдеевку России.

    Коментарии (15)
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