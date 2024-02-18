У нас 600 тыс. человек на фронте. Их ближайшие родственники – это еще три-четыре миллиона человек. И еще миллионы помогают фронту своим трудом и своими деньгами. И у всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Людмила Улицкая, Борис Акунин или солисты «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.2 комментария
Медведев назвал цели ударов России в случае войны с Западом
Медведев заявил, что Россия ударит по Лондону и Вашингтону в случае войны с Западом
Попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут к глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала по Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону, сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев в своем Telegram-канале предупредил, что развал России будет иметь куда более страшные последствия, чем результаты обычной, даже самой затяжной войны. Он предупредил, что попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут к применению всего стратегического арсенала по крупным западным городам и «иным красивым историческим местам, давно введенным в полетные цели нашей ядерной триады».
«Так что лучше пусть возвращают все, пока не поздно. Или вернем сами с максимальными потерями для врага. Как Авдеевку. Наши воины – герои!» – заявил Медведев.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США заблуждаются, полагая, что размещение ядерного оружия в Великобритании сможет устрашить Россию.
СМИ со ссылкой на документы Минобороны США сообщили, что Пентагон собирается впервые за 15 лет разместить свое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк.