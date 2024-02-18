ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 400 военных и два танка

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении ВС России улучшили положение по переднему краю и поразили живую силу и технику 42-й, 93-й механизированных и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Белогоровки ЛНР, Красного и Клещеевки ДНР. Отмечается, что Украина потеряла до 400 военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три гаубицы: «Мста-Б», Д-20 и Д-30, а также боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».

В Минобороны подчеркнули, что 17 февраля во время наступательных действий российские военные полностью освободили город Авдеевка ДНР и продвинулись на глубину 8.6 км. В сообщении говорится, что общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километров, а потери ВСУ составили более 1500 солдат.

В пресс-службе уточнили, что на Купянском направлении Украина потеряла до 40 военнослужащих, танк, три бронетранспортера и три пикапа, а также Россия уничтожила самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, две гаубицы Д-20, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубицу Д-30.

В Минобороны отметили, что на Краснолиманском направлении российские военнослужащие ликвидировали до 100 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Как указали в ведомстве, на Южно-Донецком направлении российские солдаты уничтожили подразделения 58-й пехотной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах Урожайного ДНР и Приютного Запорожской области. Отмечается, что Киев потерял на данном направлении более 190 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, две гаубицы «Мста-Б», а также противотанковую пушку «Рапира».

В пресс-службе пояснили, что на Херсонском направлении ВС России решительными действиями заняли более выгодные позиции и поразили живую силу и технику ВСУ в районах Работина, Вербового Запорожской области, Львова и Тягинки Херсонской области. В ведомстве подчеркнули, что потери ВСУ составили до 70-ти военнослужащих, боевая машина пехоты и три автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США, самоходная гаубица «Гвоздика» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48.

В Минобороны заявили, что оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражен пункт управления 31-й механизированной бригады ВСУ в районе Желанного ДНР, склады горючего и боеприпасов, а также живая сила и военная техника в 128-ми районах.

В ведомстве сообщили, что средствами ПВО в течение суток перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены 105 украинских беспилотников в районах Ивановки Харьковской области, Кременного, Калиновки ЛНР, Стылы, Семигорья и Верхнеторецкого ДНР, Любимовки, Червоногорки и Мирного Запорожской области.

Напомним, 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу в Кремле доложил главе государства Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки.