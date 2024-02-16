Информатора ФБР обвинили в ложных показаниях о причастности Байдена к бизнесу сына

CNN: Информатора ФБР Смирнова обвинили в ложных показаниях о причастности Байдена к бизнесу сына

Tекст: Дмитрий Зубарев

43-летнего Смирнова 15 февраля задержали в аэропорту Лас-Вегаса и обвинили по двум пунктам.

Как сообщил телеканал, информатор рассказал ФБР, что представители Burisma заявили ему, что наняли Хантера Байдена, чтобы «защитить себя от всевозможных проблем», передает ТАСС.

Смирнов также проинформировал правоохранителей о том, что менеджеры энергетической компании заплатили по 5 млн долларов Джо Байдену и его сыну.

Как- следует из обвинения, на самом деле обвиняемый контактировал с менеджерами Burisma в 2017 году после того, как администрация экс-президента США Барака Обамы и вице-президента Джо Байдена отошла от руководства страной, и после отставки в феврале 2016 года генерального прокурора Украины, то есть тогда, когда у Джо Байдена не было возможности влиять на политику США и когда генеральный прокурор был в отставке.

Ранее в проекте сделки Хантера Байдена со следствием сообщалось, что он с 2017 по 2018 годы включительно получил доход на общую сумму свыше 5,5 млн долларов, в том числе от украинской энергетической компании Burisma Holdings.

Напомним, в судебном документе указывалось, что Хантеру Байдену грозит заключение на срок до 25 лет и штраф в 750 тыс. долларов.