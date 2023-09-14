Вероятный недопуск основной части спортсменов из России и Белоруссии на Азиаду – недружественный шаг, который показывает, что налаживать диалог никто не собирается. Пока что.0 комментариев
Хантеру Байдену пригрозили заключением на 25 лет
Сыну главы Белого дома Хантеру Байдену грозит заключение на срок до 25 лет и штраф в 750 тыс. долларов, говорится в судебном документе.
В перечислении судебного заключения указаны обвинения, суммарно они насчитывают срок в 25 лет и штраф - 750 тыс. долларов, передает РИА «Новости».
Большое жюри присяжных судебного округа Делавэра согласовало обвинение по трем пунктам: два из них касаются покупки Байденом-младшим пистолета «Кольт» и ложной информации о том, что он не принимал наркотики, третье – о хранении оружия в период употребления наркотических веществ.
Государственное обвинение полагает, что эти преступления совершались в октябре 2018 года.
Ранее в проекте сделки Хантера Байдена со следствием сообщалось, что он с 2017 по 2018 годы включительно получил доход на общую сумму свыше 5,5 млн долларов, в том числе от украинской энергетической компании Burisma Holdings.