Для большой агрессии Европы против соседей нужно, чтобы там появилось очень много бедных и морально деградирующих людей. Примерно так, как это произошло с Украиной за 30 лет ее несостоявшейся государственности.6 комментариев
Трамп-младший раскрыл смысл «тайного» послания Путина
Трамп-младший: Путин дал понять, что может манипулировать Байденом
Президент России Владимир Путин «произнес вслух тайную часть», которая заключается в том, что он предпочитает Джо Байдена на посту президента США, чем Дональда Трампа. Такую трактовку словам российского лидера дал Дональд Трамп-младший.
Трамп-младший на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) заявил, что Байден, по мнению Путина, «более предсказуемый».
«Он (президент России – прим. ВЗГЛЯД) может играть на нем (Байдене – прим. ВЗГЛЯД), как на скрипке», – передает РИА «Новости» слова сына Дональда Трампа.
Напомним, отвечая на вопрос о том, кто для России предпочтительнее на посту президента США – Байден или Трамп, глава Российского государства заявил, что Байден, так как Байден – «человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации». Однако, подчеркнул Путин, Россия готова «работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ».
Трамп счел комплиментом слова российского лидера.