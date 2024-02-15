Трамп счел слова Путина «комплиментом»

Путин назвал Карлсона опасным человеком

Tекст: Антон Антонов

«Я думаю, что ваш Карлсон, когда я говорю «ваш», имею в виду, что он представитель журналистского цеха, опасный человек», – заявил Путин в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля.

Президент предполагал, что Карлсон «будет вести себя агрессивно и будет задавать так называемые острые вопросы», давая возможность «так же остро отвечать». Это, по словам Путина, «придало бы определенную специфику всей беседе», передает ТАСС.

«Но он избрал другую тактику, он несколько раз меня пытался прерывать, но все-таки на удивление для западного журналиста оказался терпеливым, выслушивал мои длительные диалоги, особенно касающиеся истории, и не давал мне повода сделать то, к чему я был бы готов», – сказал Путин. Президент признался, что «полного удовольствия от этого интервью не получил», журналист «шел жестко по своему плану и свой план исполнил».

Он рад тому, что западные лидеры посмотрели его интервью. Путин заявил: «Если нам сегодня по каким-то причинам, связанным с ними, не удается вести прямой диалог, то мы должны быть благодарны господину Карлсону за то, что мы можем это делать через него как посредника».

Оценивая вероятность того, что Карлсону в США может грозить арест, Путин напомнил, что «Ассанж сидит, и о нем никто уже почти не вспоминает, только близкие его люди об этом говорят и все». Однако, как отметил российский лидер, Ассанжа все же обвиняли в обнародовании государственных секретов, а «Карлсону это трудно прилепить, потому что он вообще не касался никаких секретов». И все же, по мнению Путина, «теоретически все возможно в сегодняшней Америке».

«С точки зрения самого Карлсона это было бы печально, я ему не завидую, но это его выбор, он знал, на что он шел», – сказал Путин. Он заявил: «Но с точки зрения того, чтобы люди во всем мире поняли, что такое современная либерально-демократическая диктатура, которая ярко представлена в сегодняшнем правящем классе США, это было бы, наверное, неплохо. Они бы показали тогда свое истинное лицо».

Напомним, в Кремле ранее отмечали, что эмоциональная реакция западных лидеров на интервью Путина – это не главное, важнее то, что они ознакомились с позицией российского лидера.

