За многие годы образовался колоссальный разрыв между обществом и «элитой», которая вообще не понимает, что можно, а чего нельзя. Им и в голову не приходит, что теперь придется отвечать за слова и поступки, которые раньше сходили с рук. Потому что раньше были другие правила игры.17 комментариев
Трамп счел слова Путина «комплиментом»
Трамп назвал «комплиментом» мнение Путина о том, что Байден более предпочтительный лидер США для России
Бывший президент США Дональд Трамп счел «комплиментом» слова российского лидера Владимира Путина о том, что для России Джо Байден предпочтительнее на посту главы американского государства, чем сам Трамп.
Как заявил Трамп, «многие люди скажут, что это очень плохо». «Вовсе нет – это хорошо», – считает он. Трамп похвастался тем, что «остановил «Северный поток – 2». Он считает, что Путин назвал Байдена, поскольку тот «отдаст все, включая Украину, в качестве подарка». «Единственный президент из последних пяти, который ничего не давал России, известен как президент Дональд Трамп», – приводит слова Трампа РИА «Новости».
Напомним, отвечая на вопрос о том, кто для России предпочтительнее на посту президента США – Байден или Трамп, глава Российского государства заявил, что Байден, так как Байден – «человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации». Однако, подчеркнул Путин, Россия готова «работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ».