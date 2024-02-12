Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры с расследованием взрывов газопроводов, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии. Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба.6 комментариев
В СВР заявили о намерении Запада назначить «наместника» на Украине
Нарышкин заявил, что Запад готовится назначить «наместника» на Украине
Запад готовится назначить «наместника» на Украине, укрепляет механизмы прямого внешнего управления подконтрольной Киеву территории, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) со ссылкой слова директора службы Сергея Нарышкина.
Как указали в пресс-службе, директор СВР России Нарышкин заявил, что Запад продолжает укреплять механизмы прямого внешнего управления подконтрольной киевскому режиму территорией. По его словам, по поступившей информации, США и Великобритания убеждают другие государства «семерки» учредить должность «спецпосланника» по Украине, передает РИА «Новости».
Нарышкин уточнил, что «спецпосланник» будет иметь постоянный доступ к президенту Украины Владимиру Зеленскому и знать обо всех его планах, а также ему предстоит блокировать не согласованные с Вашингтоном и Лондоном шаги украинского руководства, предлагая вместо них правильные, с точки зрения англосаксов, решения.
В сообщении говорится, что на роль такого де-факто «наместника» Запада на Украине претендует широкий круг русофобски настроенных американских и европейских политиков. Отмечается, что среди них выделяется действующий генсек НАТО Столтенберг, который сразу после окончания нынешнего мандата в Брюсселе хотел бы отправиться следить за порядком в Киеве.
Ранее Нарышкин заявил, что Россия вступила в борьбу с последователями Гитлера и Бандеры на Украине и не планирует останавливаться на полпути.