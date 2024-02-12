В СВР заявили о намерении Запада назначить «наместника» на Украине

Нарышкин заявил, что Запад готовится назначить «наместника» на Украине

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в пресс-службе, директор СВР России Нарышкин заявил, что Запад продолжает укреплять механизмы прямого внешнего управления подконтрольной киевскому режиму территорией. По его словам, по поступившей информации, США и Великобритания убеждают другие государства «семерки» учредить должность «спецпосланника» по Украине, передает РИА «Новости».

Нарышкин уточнил, что «спецпосланник» будет иметь постоянный доступ к президенту Украины Владимиру Зеленскому и знать обо всех его планах, а также ему предстоит блокировать не согласованные с Вашингтоном и Лондоном шаги украинского руководства, предлагая вместо них правильные, с точки зрения англосаксов, решения.

В сообщении говорится, что на роль такого де-факто «наместника» Запада на Украине претендует широкий круг русофобски настроенных американских и европейских политиков. Отмечается, что среди них выделяется действующий генсек НАТО Столтенберг, который сразу после окончания нынешнего мандата в Брюсселе хотел бы отправиться следить за порядком в Киеве.

Ранее Нарышкин заявил, что Россия вступила в борьбу с последователями Гитлера и Бандеры на Украине и не планирует останавливаться на полпути.