Нарышкин: Россия не остановится на полпути в борьбе с нацизмом на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

По завершении церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны Нарышкин подчеркнул, что нацизм является абсолютным злом, и заявил, что именно из таких позиций Россия оценивала угрозу со стороны киевского режима, нависшую над мирными жителями Донбасса и всей Новороссией, передает ТАСС.

«Я хотел бы, чтобы все услышали: вступив в борьбу с нынешними последователями Гитлера и Бандеры, Россия на полпути не остановится», – подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Европе и на Украине взяли на вооружение методы гитлеровцев.