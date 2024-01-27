Украинские черноземы, пожалуй, самое ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности и инфраструктуры в ходе военных действий. Доля Россия в глобальном экспорте зерна – на уровне 20%. Чтобы довести эту долю до 30%, России нужно взять под контроль как минимум всю восточную часть Украины.3 комментария
Нарышкин: Россия не остановится на полпути в борьбе с нацизмом на Украине
Россия вступила в борьбу с последователями Гитлера и Бандеры на Украине и не планирует останавливаться на полпути, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
По завершении церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны Нарышкин подчеркнул, что нацизм является абсолютным злом, и заявил, что именно из таких позиций Россия оценивала угрозу со стороны киевского режима, нависшую над мирными жителями Донбасса и всей Новороссией, передает ТАСС.
«Я хотел бы, чтобы все услышали: вступив в борьбу с нынешними последователями Гитлера и Бандеры, Россия на полпути не остановится», – подчеркнул он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Европе и на Украине взяли на вооружение методы гитлеровцев.