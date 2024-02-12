Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры с расследованием взрывов газопроводов, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии. Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба.5 комментариев
Эксперт развеял миф о пользе сухофруктов
Эксперт Малоземов: Злоупотребление сухофруктами может вызвать инсулиновый всплеск
Польза от сухофруктов сильно преувеличена, чрезмерное увлечение ими может провоцировать «инсулиновые всплески» в организме, заявил автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов.
Малоземов в интервью радио Sputnik объяснил, что сухофруктами нельзя злоупотреблять, в них концентрируется при сушке их натуральный сахар. По словам эксперта, десерт из пяти или десяти штук кураги сравним с употреблением конфет, чрезмерное употребление сухофруктами грозит всплеском инсулина в организме.
Эксперт отметил, что в свежих абрикосах или других фруктах сахар распределяется в гораздо большем объеме, а в сухофруктах он содержится в концентрированном виде, моментально всасывается в кровь и вызывает инсулиновый всплеск, который может сформировать и метаболический синдром, и ожирение, и развить диабет.
Также Малоземов не считает витаминным напитком компот из сухофруктов даже, если не добавлять в него сахар. По его словам, лучше запарить шиповник в термосе: такой напиток даст большое количество витамина С и небольшое количество сахара.
Ранее диетолог Дарья Русакова объяснила, как витамины в еде могут привести к ожирению.