Эксперт развеял миф о пользе сухофруктов

Эксперт Малоземов: Злоупотребление сухофруктами может вызвать инсулиновый всплеск

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Малоземов в интервью радио Sputnik объяснил, что сухофруктами нельзя злоупотреблять, в них концентрируется при сушке их натуральный сахар. По словам эксперта, десерт из пяти или десяти штук кураги сравним с употреблением конфет, чрезмерное употребление сухофруктами грозит всплеском инсулина в организме.

Эксперт отметил, что в свежих абрикосах или других фруктах сахар распределяется в гораздо большем объеме, а в сухофруктах он содержится в концентрированном виде, моментально всасывается в кровь и вызывает инсулиновый всплеск, который может сформировать и метаболический синдром, и ожирение, и развить диабет.

Также Малоземов не считает витаминным напитком компот из сухофруктов даже, если не добавлять в него сахар. По его словам, лучше запарить шиповник в термосе: такой напиток даст большое количество витамина С и небольшое количество сахара.

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