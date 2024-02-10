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Зеленский назначил заместителей главкома ВСУ
Президент Украины Зеленский назначил заместителей главкома ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главнокомандующего Вооруженных сил Украины Вадима Сухаревского, а также представил новых заместителей начальника генштаба ВСУ.
Зеленский в видеообращении рассказал о «продолжении перезагрузки команды управления в силах обороны». Так, заместителем главкома ВСУ Александра Сырского стали полковник Вадим Сухаревский, который будет контролировать беспилотные системы и развитие применения дронов. Еще один заместитель Сырского полковник Андрей Лебеденко будет курировать инновации, передает ТАСС.
Замначальника генштаба ВСУ согласован бригадный генерал Владимир Горбатюк, который будет заниматься оперативной работой, работой штабов, планированием, управлением. Другой замглавы генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Шевченко будет отвечать за логистику, а бригадный генерал Михаил Драпатый – за подготовку и тренировку военных.
Ранее правительство Украины уволило Александра Павлюка с должности первого замминистра обороны.
Напомним, Зеленский сообщил о назначении Александра Сырского новым главнокомандующим ВСУ.
Газета ВЗГДЯД выяснила, что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском.