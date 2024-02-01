Флешмоб в поддержку Валиевой набирает обороты в соцсетях

Tекст: Валерия Городецкая

К инициативе присоединилась российская синхронистка, семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина. Спортсменка выразила поддержку Валиевой, отметив, что она «всегда будет выдающейся фигуристкой, сильнейшим спортсменом, несмотря на юный возраст».

Кроме того, Ромашина поддержала команду, лишенную золота Олимпиады в Пекине по фигурному катанию. «Также хочется поддержать нашу команду, лишенную олимпийского золота. Ребята молодцы, сделали для победы все от них зависящее, подарили своим болельщикам незабываемые впечатления и ярчайшие эмоции, за что им огромное спасибо!» – написала синхронистка в своем Telegram-канале.

Флешмоб также поддержал российский исполнитель Gazan (настоящее имя Константин Жуков). Он опубликовал пост на своей странице в соцсети «ВКонтакте» и сопроводил его фото с российским пловцом, двукратным олимпийским чемпионом Евгением Рыловым.

«Выражаю поддержку Камиле и надеюсь, что, несмотря на это, она будет идти вперед! <…> А на фото я стою рядом с Евгением Рыловым – российским пловцом и двукратным олимпийским чемпионом, который также присоединился к нашему флешмобу!» – написал артист.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) решил дисквалифицировать на четыре года российскую фигуристку Камилу Валиеву, а сборную России лишили золота Олимпиады в Пекине по фигурному катанию.