Американцы больше не верят правительству, не верят СМИ, не верят в демократию – то есть в идеологические устои общества. Последний опрос института Гэллапа показал, что лишь 28% американцев удовлетворены состоянием демократии в стране.2 комментария
Писатель Веллер раскритиковал Невзорова и Ходорковского
Писатель Михаил Веллер в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) раскритиковал журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иноагентом), бизнесмена Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом), а также других уехавших из России релокантов.
Вован и Лексус в разговоре с Веллером представились главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, передают «Аргументы и факты».
По словам Веллера, Невзоров является человеком, который любит деньги. «У меня такое ощущение, что он подсел немножко на соросовские бабки», – сказал писатель.
Кроме того, как сообщил Веллер, Ходорковский «отлично вписался» в 90-е годы, назвав этот период «временем грабителей». Тогда предприниматель считал себя главным олигархом, считает писатель. «Ходорковский до сих пор хочет нагнать рейтинг на своих YouTube-каналах, вернуться в российскую политику и стать там крупным человеком», – сказал Веллер.
Он уверен, что на Ходорковского, а также журналиста Алексея Венедиктова (признан в РФ иноагентом) «всерьез рассчитывать невозможно, но можно использовать, зная им цену».
Также Веллер высказался о писательнице Людмиле Улицкой. По его словам, она «не ума палата в политике», а журналист Игорь Яковенко* (признан в РФ иноагентом) – «абсолютно продажная тварь».
Кроме того, в разговоре с пранкерами Веллер пожелал, чтобы Россия «размонтировалась на части».
* Признан(а) в РФ иностранным агентом