Писатель Веллер раскритиковал Невзорова и Ходорковского

Вован и Лексус в разговоре с Веллером представились главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, передают «Аргументы и факты».

По словам Веллера, Невзоров является человеком, который любит деньги. «У меня такое ощущение, что он подсел немножко на соросовские бабки», – сказал писатель.

Кроме того, как сообщил Веллер, Ходорковский «отлично вписался» в 90-е годы, назвав этот период «временем грабителей». Тогда предприниматель считал себя главным олигархом, считает писатель. «Ходорковский до сих пор хочет нагнать рейтинг на своих YouTube-каналах, вернуться в российскую политику и стать там крупным человеком», – сказал Веллер.

Он уверен, что на Ходорковского, а также журналиста Алексея Венедиктова (признан в РФ иноагентом) «всерьез рассчитывать невозможно, но можно использовать, зная им цену».

Также Веллер высказался о писательнице Людмиле Улицкой. По его словам, она «не ума палата в политике», а журналист Игорь Яковенко* (признан в РФ иноагентом) – «абсолютно продажная тварь».

Кроме того, в разговоре с пранкерами Веллер пожелал, чтобы Россия «размонтировалась на части».