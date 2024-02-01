Институт развития интернета анонсировал первый сериал на тему СВО

Среди запланированных проектов также драма «По зову сердца» о подвиге Московского народного ополчения в 1941 году, история адмирала Николая Кузнецова, командовавшего Военно-морским флотом СССР в годы ВОВ, в военно-исторической драме «Адмирал Кузнецов», сериал «Точка ноль. Эпицентр» о вирусологе, который ведет борьбу за жизни пациентов с неизвестным вирусом, документальный проект «Нефть» о важнейшем энергетическом ресурсе, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Также в 2024 году выйдут первые крупные игры: историческое приключение с элементами RPG по мотивам романа Михаила Загоскина – «Смута» на игровой площадке VK Play, пошаговая тактическая RPG «Спарта».

В 2023 году при поддержке ИРИ вышло почти 400 проектов, треть из которых – контент в блогосфере. Количество просмотров контента ИРИ составило 6,5 млрд. Просмотры контента, созданного при поддержке ИРИ, на российских онлайн-платформах составили 334 млн. в прошлом году. Наиболее популярные у аудитории сериалы – «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Мастодонт», «Политех», «Крутая перемена» и «Большой дом».

Растет и доля контента ИРИ среди оригинальных проектов онлайн-кинотеатров: в 2023 году она составила уже 37%, по сравнению c 26% в 2022 г. и 18% в 2021 г. В тройку платформ, где вышло наибольшее количество Originals при поддержке ИРИ, вошли PREMIER (20%), Wink (16%), Okko (14%). Как оператор социальной рекламы в интернете ИРИ за 2021-2023 гг. провел свыше 420 рекламных кампаний, совокупный объем которых составил более 44 млрд показов рекламных материалов. Системно размещают социальную рекламу оператора порядка 190 крупнейших интернет-ресурсов.

Также ИРИ и Mediascope объявили о стратегическом партнерстве. Соглашение находится на подписании.