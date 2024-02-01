В Белогородской области сбили два беспилотника ВСУ

Шойгу проинспектировал производство САУ на «Уралтрансмаше»

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал производство САУ на «Уралтрансмаше»

Tекст: Денис Тельманов

В ходе осмотра цехов генеральный директор АО «Уралтрансмаш» Олег Емельянов доложил главе военного ведомства, что объем производства самоходных артиллерийских установок (САУ) по сравнению с 2022 годом увеличился в шесть раз, сообщает Минобороны России на своем официальном сайте.

Отмечается, что на завершающей стадии производства находится первая партия новейшего самоходного артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ».

При этом Шойгу раскритиковал главного конструктора предприятия за затягивание сроков изготовления одного из перспективных артиллерийских комплексов.

По словам министра, эти машины уже должны «работать по полной программе» еще с 2023 года.

«А у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо», – сказал Шойгу, обращаясь к руководству завода.

Он также потребовал в течение недели доложить, как завод планирует выходить на показатели, которые установлены поручением президента России Владимира Путина.

«Выполнять это надо, потому что все эти поручения так или иначе связаны с совершенно конкретной работой, работой на поле боя», – подчеркнул министр обороны России.