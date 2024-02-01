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Группировка «Запад» уничтожила два пункта управления дронами ВСУ под Купянском
Группировка «Запад» уничтожила на купянском направлении два пункта управления дронами ВСУ
Бойцы российской группировки войск «Запад» уничтожили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группы Сергей Зыбинский.
«Потери противника на купянском направлении составили до 80 военнослужащих, танк, миномет, пункт боепитания, три пикапа, два беспилотника и два пункта управления беспилотниками», – приводит слова Зыбинского ТАСС.
По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы расчет 152-мм буксируемой пушки 2А36 «Гиацинт-Б» под командованием сержанта Артема Глумова уничтожил буксируемую гаубицу М-777 американского производства.
При этом мотострелки успешно отразили две контратаки штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.
«В результате стрелкового боя при поддержке огня артиллерии группировки все контратаки отражены, позиции не утрачены», подчеркнул Зыбинский.