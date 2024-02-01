Группировка «Запад» уничтожила два пункта управления дронами ВСУ под Купянском

Группировка «Запад» уничтожила на купянском направлении два пункта управления дронами ВСУ

Tекст: Денис Тельманов

«Потери противника на купянском направлении составили до 80 военнослужащих, танк, миномет, пункт боепитания, три пикапа, два беспилотника и два пункта управления беспилотниками», – приводит слова Зыбинского ТАСС.

По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы расчет 152-мм буксируемой пушки 2А36 «Гиацинт-Б» под командованием сержанта Артема Глумова уничтожил буксируемую гаубицу М-777 американского производства.

При этом мотострелки успешно отразили две контратаки штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

«В результате стрелкового боя при поддержке огня артиллерии группировки все контратаки отражены, позиции не утрачены», подчеркнул Зыбинский.