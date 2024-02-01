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Для экс-замминистра просвещения России Раковой запросили восемь лет колонии
Для экс-замминистра просвещения России Марины Раковой прокуратура запросила в суде восемь лет лишения свободы
В ходе судебного заседания по делу о хищении более 50 млн рублей обвинение запросило для экс-замминистра просвещения России Марины Раковой наказание в виде восьми лет лишения свободы, а для бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева в виде шести с половиной.
«Прокурор запросил восемь лет колонии общего режима для Раковой, Зуеву просил назначить шесть с половиной лет лишения свободы», – сообщил РИА Новости адвокат Зуева Дмитрий Кравченко.
По его словам, другим фигурантам дела – гражданскому мужу бывшей чиновницы Артуру Стеценко и юрисконсульту Шанинки Кристине Крючковой – прокурор просил назначить три года лишения свободы.
Управляющему директору ПАО «Сбербанк» Евгению Заку и управляющему директору дивизиона «Цифровые платформы образования» ПАО «Сбербанк"»Максиму Инкину обвинение запросило 3,5 года лишения свободы, а проректору Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Ивану Федотову – 5,5 лет.
Участники процесса обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере с использованием своего служебного положения, организованной группой. В частности, Ракову обвиняют в том, что она пролоббировала выделение бюджетных средств Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), где была гендиректором.
Экспертиза выявила фальсификацию отчетов, в частности, было установлено, что ФНФРО неправомерно принял работы, выполненные Шанинкой.
Ранее сообщалось, что оглашение обвинительного заключения по делу Раковой прервала эвакуация из-за угрозы «минирования».