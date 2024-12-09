Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.8 комментариев
Главой комитета Госдумы по информполитике вместо Хинштейна предложили Боярского
Госдума поддержала назначение Сергея Боярского главой комитета по информполитике
Комитет по регламенту предложил Сергея Боярского на пост председателя комитета Госдумы по информационной политике, Совет думы поддержал это предложение.
Комиссия Государственной думы по регламенту представила на рассмотрение Совета Думы предложение назначить депутата Сергея Боярского председателем комитета по информационной политике. Как передает ТАСС, соответствующий документ уже находится в распоряжении агентства.
В документе говорится о назначении Боярского первым заместителем председателя комитета на должность председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Источник в Госдуме подтвердил поддержку этого решения Советом думы, но уточнил, что Боярский станет временно исполняющим обязанности до окончательного назначения.
Представление о назначении председателя должно пройти через Государственную думу, и это будет сделано позже. Это связано с досрочным прекращением полномочий Александра Хинштейна, который был назначен врио губернатора Курской области. Госдума рассмотрит проект постановления о его отставке 11 декабря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. 7 декабря Александр Хинштейн был официально представлен правительству региона на церемонии в здании администрации области. Временно исполняющий обязанности губернатора подчеркнул важность постоянной коммуникации с гражданами и заявил о начале активного взаимодействия с федеральным центром.