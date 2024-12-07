Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Чиновников ДНР задержали за хищение на сумму 500 млн рублей
Чиновников ДНР обвинили в хищении металлоконструкций на 500 млн рублей
В ДНР задержали бывшего заместителя председателя правительства и министра промышленности и торговли Владимира Рущака, его помощника и других чиновников, обвиняемых в хищении металлоконструкций с завода на сумму более полумиллиарда рублей.
Чиновников ДНР задержали по обвинению в мародерстве, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на ФСБ и Следственный комитет. Им инкриминируется хищение металлоконструкций с завода «Азовэлектросталь» на сумму более полумиллиарда рублей. Добычу планировали перепродать.
В настоящее время задержанные, включая бывшего заместителя председателя правительства – министра промышленности и торговли ДНР Владимира Рущака и его помощника Сергея Голощапова, находятся под стражей в Москве. Они обвиняются в мародерстве в период вооруженного конфликта по статье УК РФ.
Следствие также установило причастность к преступлению руководителя ГУП «Торговый дом «Втормет» Максима Солдатова, говорится в публикации.
Напомним, в конце ноября глава ДНР Денис Пушилин проехал с инспекцией по промышленным объектам и сообщил о плачевном состоянии угольных шахт в регионе.