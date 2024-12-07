Чиновников ДНР задержали за хищение на сумму 500 млн рублей

Минченко объяснил назначение Хинштейна врио главы Курской области

Минченко указал на личные качества и опыт назначенного врио главы Курской области Хинштейна

Tекст: Евгений Поздняков

«Я лично знаком с Александром Хинштейном достаточно давно и могу с уверенностью сказать, что он как никто другой подходит на должность врио главы Курской области. Это целеустремленный, талантливый человек, который смог на деле доказать свой управленческий профессионализм», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

«Он уже зарекомендовал себя в качестве публичного политика. Напомню, что Хинштейн несколько раз избирался в Госдуму, он умеет работать с людьми, способен выстраивать с обществом открытый доверительный диалог», – акцентирует он.

«К тому же, Александр Хинштейн несколько лет занимал должность советника главы Росгвардии. А учитывая текущую обстановку в Курской области, регион нуждается в управленцах, которые имели опыт работы в силовых структурах», – заключил Минченко.

Ранее Александр Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Из документа также следует, что предыдущий глава региона Алексей Смирнов досрочно подал в отставку по собственному желанию.

Во время личной встречи с Хинштейном, президент подчеркнул, что значительная часть его деятельности была связана с работой в Госдуме. Однако в период с 2016 года по 2018 год он трудился на посту советника главы Росгвадрии. По оценке Владимира Путина, именно этот опыт и должен помочь новому врио в будущей деятельности.

«Сейчас там востребовано кризисное управление, безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится. А по мере освобождения территории от противника там, конечно же, нужно будет очень много сделать для восстановления жилищно-коммунального хозяйства, по восстановлению экономики этой территории в целом», – заметил Путин.

В ответ Хинштейн выразил надежду, что справится с поставленной задачей. Позже врио в своем Telegram-канале сообщил, что направится в регион «в ближайшее время».

Назначение Хинштейна позже объяснил и пресс-секретарь Владимира путина Дмитрий Песков. По его словам, данная кандидатура выбрана с учетом опыта экс-депутата на предыдущих должностях и признана наиболее подходящей для решения стоящих перед областью задач. «Когда человек возглавляет регион, он приходит туда работать надолго, работать полноформатно», – добавил он.

Напомним, Александр Хинштейн был депутатом от партии «Единая Россия» с 2003 года по 2016 год, а также с 2018 года по 2024 год. С февраля 2019 года занимал пост заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. В январе 2020 года получил должность председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Является автором или соавтором около 200 законопроектов и поправок.