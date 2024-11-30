30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.4 комментария
Пушилин сообщил о плачевном состоянии шахт в ДНР
Угольные шахты на освобождаемых территориях Донецкой народной республики находятся в крайне сложной ситуации и требуют детальной оценки специалистов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин отметил, что шахты, в том числе в Селидово и Новогродовке, находятся в плачевном состоянии, передает ТАСС. Он подчеркнул, что ситуация на всех освобожденных территориях, включая угледарское направление, вызывает серьезные опасения.
«Шахты на освобождаемых территориях в плачевном состоянии. Оценку дадут позже специалисты, но ситуация крайне сложная. Это и на угледарском направлении, в том числе на всех освобождаемых территориях», – заявил Пушилин.
В июле Пушилин доложил президенту России Владимиру Путину, что власти Донецкой народной республики активно привлекают инвесторов в шахты региона, несмотря на непростую ситуацию в отрасли. Экономист Иван Лизан в беседе с газетой ВЗГЛЯД опроверг распространяемые в украинском сегменте соцсетей заявления о закрытии всех шахт в Донбассе и разрушении угольной отрасли.