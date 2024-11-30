Tекст: Валерия Городецкая

Пушилин отметил, что шахты, в том числе в Селидово и Новогродовке, находятся в плачевном состоянии, передает ТАСС. Он подчеркнул, что ситуация на всех освобожденных территориях, включая угледарское направление, вызывает серьезные опасения.

«Шахты на освобождаемых территориях в плачевном состоянии. Оценку дадут позже специалисты, но ситуация крайне сложная. Это и на угледарском направлении, в том числе на всех освобождаемых территориях», – заявил Пушилин.

В июле Пушилин доложил президенту России Владимиру Путину, что власти Донецкой народной республики активно привлекают инвесторов в шахты региона, несмотря на непростую ситуацию в отрасли. Экономист Иван Лизан в беседе с газетой ВЗГЛЯД опроверг распространяемые в украинском сегменте соцсетей заявления о закрытии всех шахт в Донбассе и разрушении угольной отрасли.