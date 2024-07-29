Экс-подполковник СБУ раскрыл детали нападения на Белгородскую область

Прозоров: Первыми в Белгородскую область в марте вторглись наемники, РДК не существует

Tекст: Вера Басилая

По его словам, украинские ССО и иностранцы должны были обеспечить плацдарм, куда по плану должны были зайти бронетехника под флагами РДК(признано террористической организацией, запрещено в России) и ЛСР (признано террористической организацией, запрещено в России), но их «знатно встретили» российские войска, передает РИА «Новости».

Прозоров отметил, что украинская операция была абсолютно провальная, потери киевский режим понес колоссальный. Он рассказал со слов очевидцев об «усеянной» десятками тел нападавших дороге от границы до церкви в селе Козинки.

По его словам, украинские пленные говорят, что их «ждали и перебили их массу».

Прозоров заявил, что Русского добровольческого корпуса на самом деле не существует. По его словам, это виртуальная пиаровская структура, созданная Киевом в пропагандистских целях и на западные деньги.

«На самом деле, в этом РДК, я думаю, не наберется даже и 50 человек. Все операции, которые якобы проводит РДК, проводят кадровые украинские военнослужащие, которым просто цепляли шеврон РДК перед операцией. И нам об этом рассказывали украинские военнопленные», – подчеркнул экс-офицер СБУ.

По его словам, украинские пленные, участвовавшие в боях на границе Белгородской области, признаются, что шевроны и флаги корпуса перед боями раздавали обычным украинским военнослужащим.

Прозоров также обратил внимание, что на видео с РДК все время позируют одни и те же люди, все остальные – они в балаклавах, потому что это украинские военнослужащие.

По его данным, западные спецслужбы выделяли деньги на формирование РДК, и теперь Киеву надо отчитываться, а вторжения в Белгородской области – попытка показать, куда якобы тратятся деньги.

Ранее военкор Евгений Поддубный опубликовал видео, подтверждающее, что в атаке на границы Белгородской области участвовали граждане США.

До этого польские наемники признались, что вместе с боевиками из Русского добровольческого корпуса (РДК, запрещен в России) «выполняют боевые задачи» на границе с Россией.