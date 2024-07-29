Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.2 комментария
Пушилин доложил Путину о добыче 100-миллионной тонны угля
Пушилин доложил Путину о 100-миллионной тонне угля на шахте «Комсомолец Донбасса»
Власти Донецкой народной республики (ДНР) активно привлекают инвесторов в шахты региона, несмотря на непростую ситуацию в отрасли, доложил глава ДНР Денис Пушилин президенту России Владимиру Путину на встрече в Кремле.
Он рассказал, что совсем недавно на шахте «Комсомолец Донбасса» поднята была 100-милионная тонна угля, передает ТАСС. Пушилин подчеркнул, что это «очень хороший показатель», к которому долго шли.
Также он доложил Путину, что девять мастер-планов развития городов ДНР уже готовы, еще три находятся в работе. Пушилин отметил, что собственные поступления в бюджет ДНР в текущем году ожидаются на уровне более 70 млрд рублей, это на 30% больше показателей прошлого года.
Напомним, в понедельник Путин провел встречу с главой ДНР Пушилиным.