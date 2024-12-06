Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Участники форума «МыВместе» представили проекты по развитию добровольчества
На заседании рабочей группы Международной ассоциации детских организаций (МАДО) в Москве более 70 участников представили проекты по добровольчеству, включая инициативы по исторической памяти и адаптации студентов.
Участники заседания МАДО по направлению «Добровольчество» представили свои инициативы Герою России Артуру Орлову, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В ходе мероприятия, проходившего на форуме «МыВместе», около 70 активистов из 53 регионов России и 17 гостей из Франции, Беларуси, Казахстана и Узбекистана обсудили перспективы развития добровольчества.
Белорусская участница Надежда Гнедчик презентовала проект «Историческая память», который объединяет молодежь стран СНГ в поиске информации о родственниках, пропавших во время Великой Отечественной войны. По словам Артура Орлова, «в настоящих благих делах люди разных стран абсолютно едины».
Российский представитель Дмитрий Калуцкий представил инициативу «Волонтеры дипломатии», направленную на адаптацию иностранных студентов и проведение мероприятий по популяризации российских традиций. Француженка Элизабет Поликановас рассказала о «Международной школе волонтера», акцентируя внимание на обучении волонтеров для участия в крупных международных событиях.
Программа мероприятия включала обсуждение дипломатических направлений для детей, мастер-класс по межкультурным коммуникациям и участие в акции «Елка желаний». Участники также приняли участие в международном форуме #МЫВМЕСТЕ, где обсуждались перспективы создания детского направления Международной премии.