Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Крейсер «Адмирал Нахимов» начал ходовые испытания
Крейсер «Адмирал Нахимов» приступил к испытаниям после модернизации
Крейсер «Адмирал Нахимов» вышел на заводские ходовые испытания после долгого ремонта и модернизации, начатого в 2013 году, с целью усиления его ударной мощи и оснащения новейшим вооружением.
Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» начал заводские ходовые испытания после завершения ремонта и модернизации, сообщает ТАСС. Источник в судостроительной отрасли отметил, что судно уже прошло этап размагничивания, после чего начнется основная программа испытаний.
Программа испытаний включает в себя проверку главной энергетической установки, рулевого устройства, средств навигации, гидроакустики и радиосвязи. Это необходимо для оценки соответствия спецификационным параметрам и режимам работы оборудования.
Крейсер находился на ремонте с 1999 года, а реальные работы начались в 2013 году. Первоначально планировалось завершить ремонт к 2022 году, а в 2021 году крейсер должен был выйти на испытания. Модернизация включает установку гиперзвуковых ракет «Циркон» и комплексов «Калибр-НК» и «Оникс».
Как писала газета ВЗГЛЯД, крейсер «Адмирал Нахимов» планируют передать ВМФ России в 2026 году после завершения всех необходимых модификаций и тестов, а сроки его морских испытаний уже были определены и начнутся в 2024 году.