Политолог: Врио главы ЕАО Костюк успешно создала в регионе образ матери-хозяйки

Политолог Сетов: Приоритетной для Костюк задачей является формирование сильной управленческой команды в ЕАО

Tекст: Олег Исайченко

«Основной вызов, с которым сталкивается Мария Костюк на посту врио главы Еврейской автономной области (ЕАО), – это формирование новой и мощной управленческой команды. Сейчас в правительство региона приходят опытные люди, готовые решать задачи по созданию комфортных условий для жизни и работы простых граждан», – сказал Никита Сетов, заместитель генерального директора консалтинговой группы «Полилог».

«Она уже успела назначить зампреда по силовому блоку и руководителя департамента здравоохранения. Очевидно, это не первые и не последние ротации в рамках организации крепкой и сильной региональной администрации. Процесс выстраивания правительства продолжится как за счет местных, так и привлеченных кадров», – отмечает собеседник.

«При этом важно отметить, что Костюк является единственной женщиной, занимающей пост главы региона в России. Данный факт диктует некоторые особенности в работе ее кабинета. В первую очередь в информационном поле выстраивается уникальный образ матери-хозяйки. Его особенностью является высокий уровень открытости и откровенности лидера», – акцентирует эксперт.

«Кроме того, Костюк открыта, последовательна, но в то же время строга. Эти детали отлично сказываются на публичном восприятии личности политика. На этом фоне особенно выделяются ее усилия в рамках поддержки участников СВО. В частности, ей уже удалось добиться продления льгот по получению топлива для семей ветеранов», – рассуждает он.

«В общем, Костюк сумела сформировать хороший старт для работы в качестве главы региона. В будущем от нее можно ожидать не только последовательности, но и внедрения совершенно новых и уникальных для области решений, обеспечить реализацию которых она сможет за счет привлечения федерального внимания к ЕАО», – заключил Сетов.

Напомним, 5 ноября Владимир Путин подписал указ о назначении Марии Костюк врио губернатора Еврейской автономной области. Она уроженка этого региона, окончила Биробиджанский государственный педагогический институт. Начинала карьеру с работы учителя в родном поселке.

Почти 20 лет Костюк трудилась на различных должностях в органах власти ЕАО. Была в должности начальника отдела в администрации муниципального района, дошла до поста заместителя губернатора по внутренней политике.

Костюк – мать Героя России старшего лейтенанта Андрея Ковтуна. Он погиб в ходе выполнения воинского долга в зоне специальной военной операции. В прошлом году она возглавила управление по работе с регионами государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». В 2024 году также заняла должность заместителя директора Высшей школы государственного управления Президентской академии. В этой роли она руководит президентской программой «Время героев».