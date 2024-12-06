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Экс-замглавы Красноярска Давыдов арестован по делу о взятках
Экс-замглавы Красноярска Алексей Давыдов арестован за посредничество в передаче взятки на 73 млн рублей
Бывший вице-мэр Красноярска Алексей Давыдов арестован на два месяца по подозрению в посредничестве при передаче взятки на 73 млн рублей экс-начальнику управления дорог города Евгению Жвакину, сообщает региональный главка СК.
Давыдов подозревается в посредничестве при передаче взятки на сумму более 73 млн рублей. Взятка предназначалась бывшему начальнику управления дорог города Евгению Жвакину, передает РИА «Новости».
По данным следствия, взятка была получена Жвакиным через Давыдова от гендиректора ООО «ПромСтрой» за содействие в обеспечении победы в конкурсе на право заключения муниципальных контрактов. Эти события, по данным следствия, происходили с сентября 2018-го по декабрь 2019 года.
Железнодорожный районный суд города Красноярска удовлетворил ходатайство следствия и постановил заключить Давыдова под стражу на два месяца.
Давыдов занимал должность первого заместителя мэра Красноярска с ноября 2017 года по декабрь 2021 года, когда он был уволен по собственному желанию.
Ранее экс-заместитель губернатора Брянской области Александр Петроченко не признал свою вину по делу о получении взятки.
До этого Басманный суд Москвы продлил арест бывшему главе Нового Уренгоя Андрею Воронову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, а также трем его предполагаемым сообщникам.