Сейчас, когда очертания международного порядка в Европе определяются на полях сражений, стабильность на юго-восточном направлении требует от Москвы инициативы и терпения.2 комментария
Суд продлил арест экс-главе Нового Уренгоя Воронову
Воронов и трое подельников останутся под стражей до 1 марта 2025 года
Басманный суд Москвы на три месяца продлил арест бывшему главе Нового Уренгоя Андрею Воронову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, а также трем его предполагаемым сообщникам.
Как сообщило ТАСС, арест Воронова продлится до 1 марта 2025 года, что составляет всего 7 месяцев и 27 дней содержания под стражей.
Вместе с ним под стражей останутся архитектор компании «Проектстройсервис» Эдуард Полянский, исполнительный директор Григорий Наук и руководитель проекта Максим Лясин. Они обвиняются в даче взятки.
До этого Воронов подал заявление на отправку в зону СВО. Ранее следователи получили доказательства того, что экс-глава Нового Уренгоя получил взятку от представителей коммерческой организации. В качестве взятки было выполнено и оплачено дизайнерское оформление его жилого дома. Взамен Воронов оказывал содействие этой организации при заключении государственных контрактов.
Напомним, что Андрей Воронов был задержан в начале июля и помещен под стражу. Его отставка с поста мэра Нового Уренгоя последовала за возбуждением уголовного дела.