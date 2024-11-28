Суд продлил арест экс-главе Нового Уренгоя Воронову

Воронов и трое подельников останутся под стражей до 1 марта 2025 года

Tекст: Максим Попов

Как сообщило ТАСС, арест Воронова продлится до 1 марта 2025 года, что составляет всего 7 месяцев и 27 дней содержания под стражей.

Вместе с ним под стражей останутся архитектор компании «Проектстройсервис» Эдуард Полянский, исполнительный директор Григорий Наук и руководитель проекта Максим Лясин. Они обвиняются в даче взятки.

До этого Воронов подал заявление на отправку в зону СВО. Ранее следователи получили доказательства того, что экс-глава Нового Уренгоя получил взятку от представителей коммерческой организации. В качестве взятки было выполнено и оплачено дизайнерское оформление его жилого дома. Взамен Воронов оказывал содействие этой организации при заключении государственных контрактов.

Напомним, что Андрей Воронов был задержан в начале июля и помещен под стражу. Его отставка с поста мэра Нового Уренгоя последовала за возбуждением уголовного дела.

