Следователи получили доказательства по делу о взятке экс-мэра Нового Уренгоя

Tекст: Вера Басилая

Источник РИА «Новости» сообщил о новых деталях расследования дела о взятке, фигурантом которого стал бывший глава Нового Уренгоя Андрей Воронов. Согласно информации из источников в правоохранительных органах, показания свидетелей подтверждают причастность Воронова и других подозреваемых к совершению коррупционного преступления.

По версии следствия, Воронов, занимая должность заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, получил взятку от представителей коммерческой организации. В качестве взятки было выполнено и оплачено дизайнерское оформление его жилого дома. Взамен Воронов оказывал содействие этой организации при заключении государственных контрактов.

Помимо Воронова, по делу проходят еще несколько фигурантов. Так, суд арестовал исполнительного директора компании «Проектсервис» Григория Нака, руководителя проекта Максима Лясина и архитектора Эдуарда Полянского. Их обвиняют в даче взятки.

Напомним, что Андрей Воронов был задержан в начале июля и помещен под стражу. Его отставка с поста мэра Нового Уренгоя последовала за возбуждением уголовного дела.