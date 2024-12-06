Бывший замгубернатора Брянской области не признал вину по делу о взятке

Бывший замгубернатора Брянской области Петроченко не признал вину в получении особо крупной взятки

Tекст: Максим Попов

Как сообщает ТАСС, бывший заместитель губернатора Брянской области Александр Петроченко не признал вину в получении взятки. Это следует из материалов следственного дела, которые были представлены в суд. В документе сказано: «Петроченко Александр Сергеевич вину в инкриминируемом деянии не признал».

Суд продлил срок ареста Петроченко до 14 марта 2025 года, удовлетворив ходатайство следственных органов. По материалам дела, несколько свидетелей дали показания против Петроченко. Следствие утверждает, что признательные показания других подозреваемых подтверждают его причастность к преступлению.

Сторона защиты возражала против продления ареста, утверждая, что Петроченко не собирается скрываться или препятствовать расследованию. Однако суд посчитал, что существует риск его побега и давления на свидетелей. Петроченко был задержан с поличным при получении взятки от бизнесмена, который также дал показания против него.

Напомним, в середине октября московский суд арестовал Петроченко по делу о получении взятки в особо крупном размере. До этого в отношении его была инициирована проверка ФСБ.