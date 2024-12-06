  • Новость часаЛавров заявил об усталости от украинского конфликта в мировых столицах
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Что будет с Арменией без ОДКБ
    На Украине заговорили про «золотое изгнание» Зеленского в Лондон
    На Украине приняли закон о мобилизации женщин
    Главный Дед Мороз России заступился за инициаторов раннего украшение городов к Новому году
    Лавров заявил об отсутствии войны между Россией и США
    Путин изменил порядок оплаты за российский газ с учетом санкций против Газпромбанка
    Бербок в критикующей Лаврова речи сильно завысила численность европейцев
    Зурабишвили открестилась от призывов школьников к протестам
    Назван цвет 2025 года
    Мнения
    Александр Коц Александр Коц Катастрофа в Сирии набирает обороты

    Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.

    31 комментарий
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Германия окончательно не объединилась до сих пор

    Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.

    13 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Мир скучающих эгоистов спасут праведники

    Эгоисты могут договариваться о деловом партнерстве или взаимном обмене услугами – но уж точно никакой жертвенной любви, как в семье. Никто не станет за вас умирать – или даже бодрствовать у вашей кровати, если вы заболеете. Вы не настолько драгоценны для кого бы то ни было.

    4 комментария
    6 декабря 2024, 05:14 • Новости дня

    Бывший замгубернатора Брянской области не признал вину по делу о взятке

    Бывший замгубернатора Брянской области Петроченко не признал вину в получении особо крупной взятки

    Tекст: Максим Попов

    Экс-заместитель губернатора Брянской области Александр Петроченко не признал свою вину по делу о получении взятки, несмотря на показания нескольких свидетелей и задержание с поличным.

    Как сообщает ТАСС, бывший заместитель губернатора Брянской области Александр Петроченко не признал вину в получении взятки. Это следует из материалов следственного дела, которые были представлены в суд. В документе сказано: «Петроченко Александр Сергеевич вину в инкриминируемом деянии не признал».

    Суд продлил срок ареста Петроченко до 14 марта 2025 года, удовлетворив ходатайство следственных органов. По материалам дела, несколько свидетелей дали показания против Петроченко. Следствие утверждает, что признательные показания других подозреваемых подтверждают его причастность к преступлению.

    Сторона защиты возражала против продления ареста, утверждая, что Петроченко не собирается скрываться или препятствовать расследованию. Однако суд посчитал, что существует риск его побега и давления на свидетелей. Петроченко был задержан с поличным при получении взятки от бизнесмена, который также дал показания против него.

    Напомним, в середине октября московский суд арестовал Петроченко по делу о получении взятки в особо крупном размере. До этого в отношении его была инициирована проверка ФСБ.

    5 декабря 2024, 13:02 • Новости дня
    Украинский дрон предпринял попытку атаки на полигон Капустин Яр

    СМИ: Украинский дрон атаковал полигон Капустин Яр, откуда была запущена ракета «Орешник»

    Украинский дрон предпринял попытку атаки на полигон Капустин Яр
    @ Евгений Кармаев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский беспилотник попытался атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, откуда была запущена новейшая баллистическая ракета «Орешник».

    Украинский дрон попытался атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, передает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Средства ПВО успешно сбили беспилотник всего за несколько метров до въезда на эту стратегически важную территорию. В результате взрывной волны были повреждены ворота объекта.

    Эксперты предполагают, что выбор цели был неслучаен. С полигона Капустин Яр ранее была запущена ракета «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, что стало ответом на атаки по территории России с использованием ракеты ATACMS и Storm Shadow.

    Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в разговоре с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльзом Брауном подчеркнул, что запуск ракеты «Орешник» был запланирован задолго до разрешения США на использование Украиной ракет ATACMS.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил о способности системы «Орешник» разлагать цель на элементарные частицы. Также он отметил, что российская сторона обладает несколькими системами гиперзвуковых ударных ракет, схожих с «Орешником».

    Коментарии (47)
    5 декабря 2024, 11:01 • Новости дня
    Мерц: Украина должна победить, а Россия – потерпеть поражение

    Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц заявил, что Россия должна «потерпеть поражение»

    Мерц: Украина должна победить, а Россия – потерпеть поражение
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц считает, что Украина должна «восстановить территориальную целостность», а Россия должна «потерпеть поражение» в войне.

    Мерц заявил о важности «победы Украины» и «поражения России» в текущем конфликте, сообщает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

    На выступлении в Федеральной академии политики безопасности он подчеркнул, что победа Украины возможна при восстановлении ее территориальной целостности и демократически легитимированном правительстве. По мнению Мерца, поражение России наступит, когда она утратит возможность продолжать войну.

    Мерц отметил, что обладание ядерным оружием не гарантирует победы, приведя в пример Советский Союз и Америку, которые проиграли войны в Афганистане и Вьетнаме соответственно.

    Он подчеркнул, что для достижения победы Украине необходимо усилить свою военную мощь, чтобы эффективно отражать атаки России. Политик призвал увеличить поставки вооружений Киеву, чтобы лишить Россию возможности продолжать конфликт.

    Лидер немецкой парламентской оппозиции также акцентировал внимание на важности демонстрации силы.

    По его словам, сила отпугивает агрессию, а слабость – приглашение к ней. Мерц предложил увеличить бюджетные расходы на оборону и вернуться ко всеобщей воинской повинности в Германии, считая, что способность защищаться должна быть приоритетом.

    Напомним, в Бундестаге раскритиковали заявления об отправке немецких солдат на Украину. Мерц также назвал безответственными спекуляции относительно возможной отправки миротворческих сил ФРГ на Украину. Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о возможной необходимости отправки европейских войск на Украину для контроля за соблюдением перемирия.

    Коментарии (80)
    5 декабря 2024, 13:20 • Видео
    «Зеленский и ЕС откажутся от мира»

    Западные СМИ и эксперты предсказывают отказ Владимира Зеленского от плана Дональда Трампа, с помощью которого в США хотят завершить конфликт на Украине. Также прогнозируется, что против соглашения в Россией выступит Евросоюз, который намерен помогать Украине вплоть до ее включения в НАТО.

    Коментарии (0)
    5 декабря 2024, 21:56 • Новости дня
    Аэропорт объяснил пропажу первой буквы «а» с вывески «Саратов»
    Аэропорт объяснил пропажу первой буквы «а» с вывески «Саратов»
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В аэропорту Саратова временно демонтировали букву «А» с вывески для проведения ремонтных работ, а вместо нее установили плоскую букву.

    В социальных сетях в четверг появились фотографии здания аэровокзала саратовского аэропорта, на которых видно, что в надписи «Саратов» отсутствует первая буква «А» в первом слоге, из-за чего появляется нелицеприятный смысл названия города, передает РИА «Новости».

    Воздушная гавань объяснила это тем, что буква была снята для проведения ремонтных работ на здании.

    На данный момент применена временная конструкция, и буква «А» на вывеске заменена плоской версией. Представители аэропорта заверили, что полностью объемные буквы вернут после окончания ремонтных работ.

    Коментарии (10)
    5 декабря 2024, 15:35 • Новости дня
    Путин объявил 2025 год ключевым для технологического прорыва России
    Путин объявил 2025 год ключевым для технологического прорыва России
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следующий год станет решающим для начала нового этапа технологического развития России, заявил президент Владимир Путин.

    В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин заявил о важности наступающего 2025 года для запуска нового этапа технологического развития страны, передает РИА «Новости». Он отметил, что правительство уже обсуждало эти вопросы, уделив им особое внимание.

    «Наступающий год станет ключевым для запуска нового этапа технологического развития нашей страны. Я знаю, что на днях правительство эти вопросы обсуждало очень предметно. Коллеги подробно рассматривали эту тему, обсуждали, как обеспечить технологическое лидерство России», – сказал российский лидер.

    Ранее в ходе заседания Путин поручил Счетной палате провести анализ исполнения национальных проектов с 2019 по 2024 год, чтобы включить выводы и рекомендации в реализацию будущих проектов.

    Коментарии (9)
    5 декабря 2024, 12:36 • Новости дня
    Чепа: Ермак получил инструкции о завершении конфликта на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Конфликт на Украине завершается, глава офиса президента Украины Андрей Ермак получил инструкции от команды избранного президента США Дональда Трампа, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

    По его словам, конфликт на Украине, который был инициирован Западом, подходит к завершению, передает «Лента.ру».

    Чепа подчеркнул, что Россия будет настаивать на позиции, озвученной президентом Владимиром Путиным, и будет защищать свои интересы и безопасность.

    Предполагается, что команда Зеленского получила определенные указания, касающиеся дальнейших действий в конфликте.

    По данным депутата, в ходе встречи команда Трампа указала Ермаку, что не будет препятствовать поставкам оружия, обещанным действующим президентом США Джо Байденом.

    Однако вопрос о вступлении Украины в НАТО и других желаниях Киева будет обсуждаться позже.

    «Им дали понять, что ни НАТО, ни другие их планы, о которых мечтал Зеленский, не будут реализованы», – отметил Чепа.

    Ранее The Wall Street Journal сообщала, что высокопоставленные украинские чиновники начали переговоры с командой Трампа о мирном урегулировании конфликта с Россией, стремясь уменьшить разногласия перед инаугурацией нового президента США. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак встретился в Вашингтоне с будущими представителями администрации избранного президента США Дональда Трампа. Советники Дональда Трампа предложили план урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий уступку территорий России и отказ от членства Украины в НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп и его команда не проявили интереса к идее вступления Украины в НАТО, несмотря на поддержку поставок оружия Киеву.

    Коментарии (2)
    5 декабря 2024, 18:12 • Новости дня
    Конюхов поплыл в Австралию на весельной лодке

    Федор Конюхов начал переход от пролива Дрейка до Австралии на весельной лодке

    Конюхов поплыл в Австралию на весельной лодке
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский путешественник Федор Конюхов начал уникальную экспедицию на весельной лодке от пролива Дрейка в Аргентине до мыса Луин в Австралии, планируя преодолеть 18 тыс. километров за 200 дней.

    Как сообщает ТАСС, путешественник начал свое необычное путешествие 5 декабря 2024 года в 05:30 утра по местному времени. Федор Конюхов отправился в путь из пролива Дрейка, направляясь в Австралию.

    Экспедиция стартовала еще 30 ноября, когда яхта, доставлявшая весельную лодку Конюхова, покинула аргентинский порт Ушуайя. В течение первых трех дней путешественники пережидали шторм в проливе Дрейка. Сейчас сын Конюхова, Оскар, и команда возвращаются в Ушуайю.

    Федор Конюхов намеревается преодолеть 18 тыс. километров за 200 дней, гребя на лодке по 15 часов ежедневно. Переход стал частью второго этапа кругосветного маршрута в Южном океане, начавшегося в районе 56-го градуса южной широты. Конюхов заявил: «Впервые весельная лодка будет находиться в этих широтах».

    Первый этап кругосветного маршрута Конюхов завершил в 2018–2019 годах, преодолев 11 тыс. километров за 153 дня. Для нового этапа используется лодка «Акрос», которую специально модернизировали для длинного перехода через океан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экспедиция Конюхова стартовала 30 ноября, когда порт Ушуайя в Аргентине покинула экспедиционное судно, доставившее путешественника до пролива Дрейка 5 декабря.

    В июле 2023 года Конюхов установил новый мировой рекорд, проведя почти 21 день на одиночной исследовательской полярной станции в районе Северного полюса.

    В декабре следующего года Конюхов планирует совершить экспедицию на остров Смоленск в Антарктике, чтобы в одиночку исследовать проблему микропластика и открыть там полярную станцию.

    Коментарии (7)
    5 декабря 2024, 16:10 • Новости дня
    Путин поручил создать условия для роста рождаемости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил обеспечить со следующего года рост рождаемости в стране, несмотря на сложность задачи.

    Глава государства выступил на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам, где подчеркнул необходимость переломить демографическую ситуацию в стране, передает РИА «Новости». Он отметил, что уже в 2025 году необходимо создать условия для роста рождаемости. Несмотря на сложность задачи, по его словам, следует сделать все возможное для достижения этой цели.

    «Уже в следующем году необходимо создать условия для перелома демографической ситуации. Понимаю, что это очень сложная задача, и, честно говоря, по объективным обстоятельствам даже, может быть, не все от нас зависит. Но нужно сделать все, что зависит от нас, чтобы в дальнейшем добиться выхода рождаемости в нашей стране на уверенный рост», – сказал президент.

    Ранее Путин заявил о необходимости создавать в России условия для семей, чтобы было модно иметь много детей. Эксперты РАНХиГС спрогнозировали рост рождаемости в России к 2035 году благодаря вступлению в детородный возраст более многочисленных поколений женщин, родившихся после 2010 года.

    Коментарии (50)
    5 декабря 2024, 13:55 • Новости дня
    Российские военные зачистили два села в районе Великой Новоселки в ДНР

    Российские силы зачистили Новый Комар и Благодатное в районе Великой Новоселки ДНР

    Российские военные зачистили два села в районе Великой Новоселки в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска проводят зачистку населенных пунктов Новый Комар и Благодатное в районе Великой Новоселки в Донецкой народной республике, сообщает председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов.

    Российские войска проводят зачистку двух населенных пунктов в районе Великой Новоселки в ДНР, передает ТАСС.

    Рогов сообщил, что операция идет в Новом Комаре и Благодатном.

    По его словам, действия Российской армии направлены на установление полного контроля над этими территориями. Операция проводится с целью обеспечения безопасности в регионе и предотвращения возможных угроз со стороны противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях в ДНР, включая продвижение к дороге Курахово – Красноармейск. Кроме того, российские войска провели операцию по зачистке поселка Старые Терны у Кураховского водохранилища в Донецкой народной республике, фактически обеспечив контроль над этой территорией. При этом на Кураховском направлении в западной части ДНР ВС России почти раскололи украинскую группировку на несколько частей, а украинская группировка на трубном заводе в Курахово оказалась фактически окружена.

    Коментарии (3)
    6 декабря 2024, 01:18 • Новости дня
    Лавров заявил об отсутствии войны между Россией и США

    Лавров заявил об отсутствии войны между Россией и США и желании нормальных отношений

    Tекст: Максим Попов

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и США не находятся в состоянии войны и выразил желание Москвы наладить нормальные отношения с Вашингтоном.

    Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия и США не находятся в состоянии войны, сообщает РИА «Новости». Лавров подчеркнул, что Москва не стремится к такому конфликту и хочет иметь нормальные отношения со всеми странами, включая США.

    Министр отметил, что президент Владимир Путин неоднократно выражал свое уважение к американскому народу, истории США и ее мировым достижениям. «Я бы так не сказал, что РФ и США находятся в состоянии войны. В любом случае, это не то, чего мы хотим», – заявил Лавров в интервью.

    Лавров также добавил: «Мы не видим никаких причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради Вселенной». По его словам, Россия стремится к сотрудничеству с США и другими странами и призывает к урегулированию всех разногласий.

    Коментарии (6)
    6 декабря 2024, 03:07 • Новости дня
    Лавров назвал Зеленского неадекватным за слова о русской культуре

    Лавров назвал Зеленского неадекватным за высказывания о русскоязычных

    Лавров назвал Зеленского неадекватным за слова о русской культуре
    @ Kay Nietfeld/ Dpa/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Глава МИД Сергей Лавров подверг критике Владимира Зеленского за его высказывания о русскоязычных людях и их культурной принадлежности, напомнив о его изменившейся позиции с момента избрания президентом.

    Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует неадекватное поведение, заявляя о желании вернуть людей, поддерживающих связь с русской культурой, под украинскую территориальную целостность, сообщило РИА «Новости».

    Лавров напомнил, что в 2014 году Зеленский, выступая в Горловке и Донецке, защищал право жителей Донбасса и Крыма говорить по-русски и подчеркивал культурную и языковую общность народов. Он называл их братским народом с общей кровью и культурой.

    Однако, по словам Лаврова, после избрания президентом Зеленский изменил свою риторику. В интервью в сентябре 2021 года, по утверждению Лаврова, Зеленский говорил о людях в Донбассе как об «особях» и советовал тем, кто чувствует связь с русской культурой, покинуть Украину ради будущего своих детей и внуков.

    Лавров отметил, что подобные высказывания Зеленского несовместимы с его заявлениями о стремлении к территориальной целостности и возвращении русскоязычных граждан.

    Ранее в интервью Лавров обвинил Запад в провокации с Бучей для срыва мирных переговоров.

    Коментарии (3)
    6 декабря 2024, 03:04 • Новости дня
    Лавров обвинил Запад в провокации с Бучей для срыва мирных переговоров

    Глава российского МИД заявил, что Запад использовал Бучу для срыва переговоров Москвы и Киева

    Лавров обвинил Запад в провокации с Бучей для срыва мирных переговоров
    @ Shatokhina Natalia/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Глава МИД Сергей Лавров обвинил Запад в использовании событий в Буче весной 2022 года как провокации для срыва переговоров между Москвой и Киевом, подчеркнув, что сейчас эта тема больше не обсуждается.

    Как сообщило РИА «Новости», Лавров в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном заявил, что Запад прикрыл срыв переговоров между Москвой и Киевом весной 2022 года провокацией в Буче.

    По его словам, западные политики, включая тогдашнего премьер-министра Британии Бориса Джонсона, якобы способствовали продолжению конфликта. Джонсон это отрицал, но Давид Арахамия, глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле, утверждал, что именно Джонсон велел Киеву продолжать борьбу, сказал российский министр.

    Лавров подчеркнул, что события в Буче, о которых ранее активно сообщали западные СМИ, сейчас больше не интересует политиков, чиновников ООН и журналистов. Он отметил, что неоднократно призывал установить имена погибших, но не получил ответа.

    В апреле 2022 года Минобороны заявило, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы о преступлениях в Буче – провокация. Российские подразделения покинули город 30 марта 2022 года, и никто из местных жителей не пострадал от насильственных действий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков требовал от международных лидеров не спешить с обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.

    Также Лавров заявил, что Россия не намерена уничтожать украинский народ, они – братья и сестры для россиян, сказал он в интервью. «Мы не говорим об истреблении чьего-либо населения. Не мы начинали эту войну. На протяжении многих лет мы предупреждали о том, что приближение НАТО к нашим границам создаст проблему. Владимир Путин годами объяснял это на международных площадках людям, которые грезили о «конце истории» и своем «доминировании», – сказал министр в интервью американскому журналисту.

    Ранее Лавров сообщил, что Москва была готова заключить договор с Киевом на основе принципов, предложенных украинской стороной.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2024, 01:42 • Новости дня
    Лавров отказался раскрыть число погибших россиян с начала СВО

    Лавров: У меня нет полномочий разглашать информацию о числе погибших россиян с февраля 2022 года

    Tекст: Максим Попов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался назвать число погибших российских граждан с февраля 2022 года, подчеркнув, что это ответственность министерства обороны.

    Глава МИД Сергей Лавров в интервью с журналистом Такером Карлсоном заявил, что не обладает полномочиями для разглашения информации о числе погибших российских граждан с февраля 2022 года, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что подобная информация подпадает под особые правила военного времени и является ведением министерства обороны России.

    «Не в моей компетенции разглашать эту информацию. Во время военных действий существуют особые правила. Министерство обороны Российской Федерации им следует», – заявил Лавров. Это заявление прозвучало в ответ на вопрос о числе погибших российских граждан.

    Министр подчеркнул, что министерство обороны следует установленным правилам и имеет все полномочия для управления этой информацией.

    До этого Лавров назвал сигналом для США испытание баллистической ракеты «Орешник».

    Коментарии (0)
    6 декабря 2024, 03:48 • Новости дня
    Лавров заявил об усталости от украинского конфликта в мировых столицах

    Глава российского МИД заявил о желании США передать украинский конфликт Европе из-за усталости

    Лавров заявил об усталости от украинского конфликта в мировых столицах
    @ Petrov Sergey/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Глава российского МИД Сергей Лавров отметил усталость от украинского конфликта в ряде столиц и предположил, что США хотят передать его Европе, сконцентрировавшись на других вопросах.

    Глава МИД России Сергей Лавров рассказал об усталости от украинского конфликта, которую наблюдают в некоторых столицах, сообщает РИА «Новости». В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону министр заявил: «Ясно, что в некоторых столицах наблюдается усталость. Идут разговоры о том, что американцы хотели бы оставить это 'дело' европейцам и сконцентрироваться на более важном. Не буду гадать».

    Лавров подчеркнул, что Россия будет судить по конкретным шагам и заметил, что администрация президента США Джо Байдена хотела бы оставить решение украинского вопроса на Дональда Трампа.

    Министр упомянул о срыве мирного процесса в Стамбуле в 2022 году экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, отметив его непредсказуемость и возможность руководствоваться сиюминутными желаниями или стратегией.

    Ранее Лавров обвинил США в создании и использовании мировых проблем. Кроме того, глава российской внешней политики заявил, что Запад прикрыл срыв переговоров между Москвой и Киевом весной 2022 года провокацией в Буче.

    Коментарии (0)
    5 декабря 2024, 14:15 • Новости дня
    Ермак выразил оптимизм по вопросу переговоров с Россией

    Глава офиса президента Украины Ермак выразил оптимизм по вопросу переговоров с Россией

    Tекст: Александра Юдина

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о своем оптимизме в отношении возможных переговоров с Россией по урегулированию текущего конфликта.

    В интервью газете Telegraph Ермак поделился своим взглядом на перспективы переговоров с Россией, подчеркнув, что он не относится пессимистично к возможности диалога, передает РИА «Новости».

    Он выразил уверенность в том, что конструктивный диалог с Россией возможен, хотя и требует определенных усилий и готовности к компромиссам с обеих сторон.

    Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что глава офиса президента Украины получил инструкции от команды избранного президента США Дональда Трампа касательно завершения конфликта на Украине.

    The Wall Street Journal сообщала, что высокопоставленные украинские чиновники начали переговоры с командой Трампа о мирном урегулировании конфликта с Россией, стремясь уменьшить разногласия перед инаугурацией нового президента США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп и его команда не проявили интереса к идее вступления Украины в НАТО, несмотря на поддержку поставок оружия Киеву.

    Коментарии (0)
    5 декабря 2024, 14:14 • Новости дня
    Лавров назвал издевательством отзыв визы Захаровой перед заседанием ОБСЕ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал аннулирование Мальтой визы официального представителя ведомства Марии Захаровой перед заседанием ОБСЕ.

    Лавров, выступая на Совете министров иностранных дел ОБСЕ, отметил, что такие действия являются надругательством над функциями председателя ОБСЕ и возмутительным издевательством над универсально согласованными правилами процедуры, передает ТАСС.

    Как пишет Times of Malta, решение об отмене визы Захаровой было принято из-за возражений со стороны Латвии, Литвы и Эстонии, которые являются членами Евросоюза. Представитель МИД Мальты подтвердил, что виза была отозвана из-за возражений трех страх ЕС.

    Напомним, накануне заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое пройдет на Мальте, официальному представителю МИД России Марии Захаровой была аннулирована ранее выданная виза.

    Коментарии (3)
    Главное
    Хинштейн назначен ио губернатора Курской области
    Бывший губернатор Курской области обратился к жителям
    Эксперт указал на новые риски для российских военных баз в Сирии
    СК прокомментировал дело чеченского подростка, за которого вступился Кадыров
    В Абхазии приостановили выплаты зарплат бюджетникам
    Стало известно о землетрясении магнитудой семь в Калифорнии
    Аэропорт объяснил пропажу первой буквы «а» с вывески «Саратов»

    Страны и партнеры БРИКС поднимут авторитет Московской биржи

    Президент предложил не давать льготные кредиты тем крупным компаниям, которые не хотят выходить на биржу и остаются непубличными. Это должно поддержать фондовый рынок, сделать его более масштабным и тем самым привлечь инвесторов из стран БРИКС, а также ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара. Получится ли у России удвоить капитализацию российского фондового рынка к 2030 году? Подробности

    Перейти в раздел

    Джо Байден вернулся к традиционным ценностям

    То, что уходящий президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера по всем предъявленным обвинениям, вызвало в Америке шок и моральную панику. Многие делают вид, будто удивлены поступком главы государства, но Байден вряд ли мог поступить иначе. Он для такого недостаточно сошел с ума. Подробности

    Перейти в раздел

    Армия России выдавливает в Донбассе ВСУ в степь

    Российские войска вбили очередной клин в оборону ВСУ. На этот раз подразделения группировки «Восток» освободили Новодаровку на стыке Запорожской области и ДНР, тем самым создавая предпосылки для выхода на границы Приднепровья. По мнению экспертов, такой шаг может свидетельствовать об изменении тактики ВС России в Донбассе, которая упростит освобождение региона. Подробности

    Перейти в раздел

    Просчет Макрона привел Францию к политическому потрясению

    Во Франции случилось политическое землетрясение. Впервые за шестьдесят с лишним лет Национальное собрание Франции объявило действующему правительству вотум недоверия, что автоматически означает отставку премьер-министра Мишеля Барнье и его подчиненных. Но это еще не все: судя по всему, депутаты вознамерились всерьез взяться за главу республики, президента Эммануэля Макрона. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Зеленский и ЕС откажутся от мира»

      Западные СМИ и эксперты предсказывают отказ Владимира Зеленского от плана Дональда Трампа, с помощью которого в США хотят завершить конфликт на Украине. Также прогнозируется, что против соглашения в Россией выступит Евросоюз, который намерен помогать Украине вплоть до ее включения в НАТО.

    • Что случилось в Южной Корее

      Южная Корея удивила весь мир, попытавшись вернуться на 30 лет назад, когда в стране правили, сменяя одна другую, военные диктатуры. Новая, однако, продержалась всего шесть часов. Кому это было нужно? И причем здесь Ким Чен Ын?

    • Шольц привез в Киев чемодан разочарований

      Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............