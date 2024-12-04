Журналисты Guardian и Observer начали забастовку

Guardian и Observer начали 48-часовую забастовку против продажи Observer

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», журналисты британских изданий Guardian и Observer впервые за более чем 50 лет начали забастовку. Причиной стал обсуждаемый вопрос продажи Observer новостному порталу Tortoise Media. Забастовка продлится 48 часов начиная с 4 декабря и завершится пятого числа.

По словам одной из участниц, сделка по продаже Observer проходит втайне, а Tortoise Media, по ее мнению, является «маленьким стартапом с финансовыми трудностями», что вызывает серьезные опасения у сотрудников Observer. Организаторы стачки считают, что у Tortoise Media нет возможности поддерживать такую крупную новостную организацию, как Observer.

В связи с забастовкой Guardian предупреждает, что читатели могут столкнуться с изменениями как на сайте издания, так и в печатных версиях в течение четверга и пятницы. Забастовка совпала с 233-летней годовщиной первой публикации Observer, старейшей в мире воскресной газеты, что добавляет событию особенный символизм.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Британии могут отменить 200 тыс. приемов в больницах из-за забастовки интернов, которая проходит на фоне протестов по всей стране. Поставки крылатых ракет большой дальности Storm Shadow для ВСУ могут осложниться из-за забастовки сотрудников на объекте Министерства обороны Британии. Участники крупнейшей за последние десятилетия забастовки в Британии провели марш в центре Лондона, привлекая внимание к своим требованиям.