Сийярто заявил об угрозе войны из-за вступления Украины в НАТО

Сийярто заявил об отсутствии консенсуса в НАТО по вступлению Украины

Tекст: Дарья Григоренко

Сийярто назвал крайне опасными предложения о приглашении Украины в НАТО. По его словам, если Украине будет предоставлено членство, это может развязать третью мировую войну. На встрече с коллегами из стран НАТО в Брюсселе он подчеркнул, что по данному вопросу нет консенсуса, передает ТАСС.

Сийярто отметил, что Украина, находясь в состоянии войны, не укрепит европейскую безопасность, а втянет НАТО в прямые военные действия с Россией. Он добавил, что приглашение Украины в альянс только увеличит риск войны, напомнив о 10-й статье Вашингтонского договора, где говорится о возможности расширения НАТО только при условии укрепления общей безопасности.

Министр также выразил обеспокоенность тем, что некоторые лидеры стран НАТО хотят, чтобы Украина воевала «до последнего молодого солдата». Сийярто считает, что вместо снижения призывного возраста и поставок оружия Украине необходимо обсуждать мирные переговоры. По его мнению, такие действия стран альянса могут только усугубить конфликт.

Ранее сообщалось, что советники Дональда Трампа предложили план урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий уступку территорий России и отказ от членства Украины в НАТО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, офис Зеленского повысил требования для начала дипломатического урегулирования конфликта, настаивая на полноценном вступлении Украины в НАТО. МИД Украины назвал членство в НАТО единственной действенной гарантией безопасности.