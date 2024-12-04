Суд передал олимпийский велотрек в Крылатском государству

Tекст: Алексей Дегтярев

Суд истребовал из незаконного владения АО «Спортивный центр профсоюзов «Крылатское» объекты велотрека в Крылатском и передал их в государственную собственность, решение касается пяти нежилых зданий общей площадью около 43 тыс. кв. метров, передает РИА «Новости».

По словам представителя истца, велотрек был построен к Олимпиаде 1980 года на государственные средства и в 1992 году незаконно внесен в регистр профсоюзного имущества. В 1999 году Московская федерация профсоюзов зарегистрировала право собственности на велотрек.

Представитель прокуратуры подчеркнул, что распоряжение мэрии того времени не являлось правоустанавливающим документом, а Россия не давала разрешение на отчуждение имущества. В 2017 году велотрек был внесен в уставной капитал АО «СЦП Крылатское», став собственностью ответчика.

Представитель ответчика заявил, что государство финансировало создание социалистической собственности, потому различий между госсобственностью и имуществом профсоюзов тогда не существовало. По его словам, велотрек никогда не находился в государственной собственности, а профсоюзы всегда владели и эксплуатировали его открыто и добросовестно.

Ответчик добавил, что срок исковой давности был превышен. По его словам, в 2013 году обсуждался вопрос о передаче велотрека в федеральную собственность, но решение не было принято. Суд ранее запретил Росреестру кадастровый учет и регистрацию прав на спорное имущество, что исключает возможность его отчуждения.